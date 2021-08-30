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Самый большой автомобиль Dacia готовится к премьере: первое видео

Motor.ru
1 час назад

Dacia опубликовала видеотизер новой модели – самой крупной в своей линейке. Универсал, названный Jogger («бегун») на манер популярного кроссовера Duster, дебютирует в начале сентября на автосалоне IAA в Мюнхене. Модель придет на смену универсалу Logan MCV и компактвэну Lodgy и будет построена на базе Sandero и Logan третьей генерации. У Stepway-версий последних она и позаимствует основные черты внешности, как показывает видео.

Самый большой автомобиль Dacia готовится к премьере в Мюнхене
Фото: © Dacia© Dacia
В основу Dacia Jogger ляжет платформа CMF-B разработки Renault-Nissan, а в салоне в зависимости от исполнения будет семь либо пять мест. Судя по тизеру, Jogger будет представлять собой версию Logan и Sandero в кузове универсал и с чертами вседорожных исполнений Stepway. На видео модель выкрашена в тот же оранжевый цвет и оснащена аналогичными рейлингами для дополнительных грузов.

От актуальных Sandero и Logan новинке достанется и светодиодная передняя оптика – возможно, с небольшой корректировкой. При этом фонари у Jogger особые: они растянуты почти до крыши и имеют оригинальные Y-образные вставки.

Салон Dacia Jogger пока засекречен, однако скорее всего, он окажется практически точной копией салона Sandero Stepway с четырехспецевым рулем и «парящим» экраном-планшетом на передней панели.

Более ранний тизер Dacia Jogger

Что касается «начинки» модели, то, по предварительным данным, Jogger предложат с гибридными силовыми установками Renault на основе 1,3-литрового двигателя. Кроме этого, в гамму войдут традиционные бензиновые двигатели внутреннего сгорания, включая 100- либо 120-сильный литровый мотор. Однако, учитывая габариты новинки, возможны и агрегаты помощнее.

Тем временем новый Renault Duster провалил краш-тесты от южноамериканской ассоциации Latin NCAP. Кроссовер бразильской сборки заработал ноль звезд из пяти возможных, что может вылиться в крупную отзывную кампанию с устранением опасных недочетов за счет производителя.

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