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СМИ: АвтоВАЗ выпустит очень дешевую Lada Granta

Российская Газета
48 минут назад

В начале лета АвтоВАЗ запустил продажи моделей Lada в комплектациях Light. Так, "облегчённая" Granta лишилась аудиосистемы.

СМИ: АвтоВАЗ выпустит очень дешевую Lada Granta
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

Как пишет Lada Granta FL Club, российская марка скоро может выпустить Lada Granta в новой комплектации Classic Light. Якобы такая машина будет стоить 503 900 рублей.

Granta Classic Light оснастят 8-клапанным мотором. Главное - у автомобиля изъяли головное устройство, кондиционер, систему ЭРА-ГЛОНАСС, ABS (антиблокировочная система) и EBD (система распределения тормозных усилий).

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу АвтоВАЗа. Там ответили, что "не комментируют домыслы и слухи".

"Лайтовые" варианты автомобилей Lada завод производит из-за дефицита электронных компонентов. Ранее представители АвтоВАЗа отмечали, что речь идёт о тестовой комплектации "для изучения спроса на такую конфигурацию".

Сегодня в семейство Lada Granta входит седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, "вседорожный" универсал и модификация Drive Active. Самой дешёвой Granta считается версия Sedan в комплектации Standard стоимостью 531 900 рублей.

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