СМИ: АвтоВАЗ выпустит очень дешевую Lada Granta

В начале лета АвтоВАЗ запустил продажи моделей Lada в комплектациях Light. Так, "облегчённая" Granta лишилась аудиосистемы.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

Как пишет Lada Granta FL Club, российская марка скоро может выпустить Lada Granta в новой комплектации Classic Light. Якобы такая машина будет стоить 503 900 рублей.

Granta Classic Light оснастят 8-клапанным мотором. Главное - у автомобиля изъяли головное устройство, кондиционер, систему ЭРА-ГЛОНАСС, ABS (антиблокировочная система) и EBD (система распределения тормозных усилий).

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу АвтоВАЗа. Там ответили, что "не комментируют домыслы и слухи".

"Лайтовые" варианты автомобилей Lada завод производит из-за дефицита электронных компонентов. Ранее представители АвтоВАЗа отмечали, что речь идёт о тестовой комплектации "для изучения спроса на такую конфигурацию".