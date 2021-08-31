Audi показала фронтальную часть роскошного электрокара Grandsphere

Компания Audi продолжает тизерную кампанию шоу-кара Grandsphere, премьера которого состоится в сентябре на автосалоне в Мюнхене.

Фото: © Audi © Audi

Новинка представляет собой флагманское четырехдверное купе с электрической установкой и высоким уровнем автономности, которое призвано продемонстрировать дальнейшее развитие дизайна ингольштадтской марки. На этот раз электромобиль показали в фас: можно рассмотреть узкую светодиодную оптику, стилизованную под глаза животного, и фальшрадиаторную решетку с особым узором.

Ранее этим летом стало известно, что Audi сохранит фирменную решетку радиатора на автомобилях даже после отказа от ДВС и перехода на электромоторы. Новый концепт Grandsphere подтверждает эти слова: несмотря на то что в движение его приводит электрическая силовая установка, решетку радиатора оставили.

Ранний тизер Audi Grandsphere

Также можно заметить узкие камеры вместо традиционных наружных зеркал, оптику с необычным рисунком и светящийся логотип Audi. На более ранних тизерах также показали двухместный задний диван, распашные двери и огромную панорамную крышу. Электрокару обещан автопилот четвертого уровня, который позволит водителю не принимать участие в процессе управления. Кроме того, шоу-кар будет способен запоминать предпочтения водителя и пассажиров, а также автоматически распознавать своих владельцев. Grandsphere называют возможным преемником Audi A8.