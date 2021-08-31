В Тольятти разработали грузовую версию Lada Granta

Инженеры АвтоВАЗа сконструировали грузовую версию модели Lada Granta.
Грузовая модификация Lada Granta, разработанная в Тольятти, уже подготавливается к прохождению сертификации. Известно, что в данном проекте принимала участие компания ВИС-АВТО и главная станция технического обслуживания Тольятти.
Проект имеет название ВИС-2349 Granta. Обычно данная модель принимает на борт до 780 кг груза. Возможности новой модификации увеличились на 140 кг и составили чуть меньше тонны.
Несущую полураму в ходе разработки дополнительно усилили. Кабину позаимствовали у модели ВИС-2349. Среди новшеств - увеличенная колесная база. Ее вытянули на 255 мм, поэтому теперь она превышает 3 метра.
В конструкции используется более мощный 16-клапанный мотор объемом 1,8 литра, который выдает 117 л.с. В стандарте на автомобиле был установлен двигатель объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с. Силовую установку предоставила компания СуперАвто.