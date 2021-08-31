УАЗ «Патриот» заступил на службу в армию Сербии

Сербские военные приступили к эксплуатации внедорожников УАЗ «Патриот», сообщает ТАСС. Автомобили в традиционной черно-белой ливрее вооруженных сил Сербии стали основными машинами военной полиции в Армейских международных играх «Страж порядка», которые сейчас проводятся в стране. Закуплены УАЗы были в прошлом году: летом в Сербию направили 56 российских внедорожников, а осенью к ним присоединились еще восемь.

Фото: © Ministarstvo odbrane Republike Srbije © Ministarstvo odbrane Republike Srbije

УАЗы «одеты» в черно-белую ливрею с надписями «Воjна полициjа» и эмблемами службы на капоте и дверях. На крыше установлены проблесковые маячки. Сейчас машины активно используются на международном этапе конкурсе «Страж порядка», в котором участвуют российская команда и военные из других государств: Ирана, Казахстана, Катара и Кипра. Этап проводят в Сербии впервые.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Летом 2020 года сообщалось, что «Патриоты» закупили для военной полиции, частей сухопутной армии и для повседневного использования всеми военнослужащими. Минобороны страны искало машины с «отличной проходимостью», которые смогут удовлетворить потребности армии и вместе с тем встроятся в бюджет.

По планам УАЗы должны использоваться для охраны определенных лиц, иностранных делегаций и обеспечения безопасности колонн, перевозки опасных грузов, патруля и других дел военной полиции.

Летом на автомобилях Ульяновского завода начали ездить полицейские Ирана. В июне появились фотографии «Пикапа» с зелеными полосами на кузове и надписями на арабском языке. Сколько машин закупили иранцы, неизвестно.