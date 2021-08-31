Новый Renault Duster провалил краш-тесты Latin NCAP

Собранный в Бразилии кроссовер Renault Duster набрал ноль звезд из пяти на краш-тестах по методике Latin NCAP. Автомобиль с двумя фронтальными подушками безопасности технически очень близок к кроссоверам российской сборки.

Фото: ©latinncap.com ©latinncap.com

Как сообщает портал Motor, испытания Latin NCAP предусматривают три проверки – фронтальный удар на скорости 64 км/ч с перекрытием 40%, боковой удар на скорости 50 км/ч тележкой и боковой удар в столб на скорости 29 км/ч. Последняя проверка не проводилась.

Защиту детей оценили в 22,93%. Водитель и взрослые пассажиры, по мнению бразильских экспертов, защищены только на 29,47%. У использовавшегося в проверке кроссовера обнаружили утечку бензина и самопроизвольное открывание дверей.

При этом в 2019 году аналогичный автомобиль румынской сборки получил четыре звезды из пяти. В Renault утверждают, что плохие результаты кроссовера бразильской сборки – результат изменений в регламенте тестирования. Пассивная безопасность у автомобилей, собранных в разных странах, якобы одинаковая. Представители Latin NCAP с таким утверждением не согласны и требуют доработать конструкцию бюджетного кроссовера.