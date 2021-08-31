Какое масло может "убить" двигатель

Рекомендованное производителем автомобиля моторное масло должно решать несколько задач. Кроме того, что масло смазывает подвижные элементы мотора, оно также обязано отводить от него избыток тепла, убирать нагар и различную грязь. Однако если залить в автомобиль неподходящее масло, последствия могут проявиться очень скоро.

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Вязкость масла влияет на работу двигателя

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Слишком жидкий продукт, например, индустриальное масло или масло с заведомо низкой вязкостью, не сможет обеспечить нужное давление в двигателе. Сначала загорится аварийный индикатор на приборной панели, после этого могут начаться стуки. А если ситуацию не решить, может пойти дым и двигатель заклинит.

Слишком вязкая жидкость по типу масел для судовых дизелей покажет другую картину. Так как мощность мотора сильно зависит от толщины масляного слоя, он не должен быть слишком тонким или толстым. При слишком густом масле резко ухудшается отвод излишков тепла от поршня, так как теплопроводность жидкости крайне низкая. В результате перегретый поршень расширяется, а мотор начинает "тупеть", пишет портал 5колесо.

Грязное масло может привести к капремонту

Специально заливать грязное масло вряд ли кто будет, но это может произойти случайно. Например, если автомобилист раздобыл эту жидкость у знакомого или купил где-то по низкой цене. Вся грязь в некачественном масле сначала окажется в масляном фильтре. После откроется перепускной клапан, и весь мусор начнет постепенно уничтожать некогда шлифованные поверхности. Возникнут первые задиры, в итоге придется делать капитальный ремонт.

Лучше не стоит заливать масло, которое хранилось в бочке на улице. Наверняка, в него успела попасть вода. А на морозе вода имеет свойство замерзать. Проблемы также доставит масло, которое со временем расслоилось. При перекачке из бочки насос начнет поглощать не нужное автомобильному мотору масло, а какие-то его фрагменты с разным количеством необходимых компонентов. Такая жидкость вряд ли понравится мотору.

Поэтому специалисты советуют не экономить на моторном масле и тщательней подходить к его выбору. Тем более не стоит самостоятельно смешивать масло с какой-либо чудо-присадкой.