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Цифровая «приборка» и вертикальный «планшет»: рассекречен салон обновленной Lada Vesta

Motor.ru
3 часа назад

Шпионы рассекретили салон обновленной Lada Vesta с приставкой FL («фейслифтинг»). Как видно на снимках, опубликованных сообществом «Русский автомобиль» в ВКонтакте, флагману достанется пересмотренный интерьер с цифровой приборной панелью и крупным экраном-планшетом мультимедийной системы, расположенным вертикально. Под ним виден и измененный блок управления климатической системой с тремя шайбами и подсветкой, как у Renault Arkana и нового Duster.

Рассекречен салон обновленной Lada Vesta
Фото: © Русский Автомобиль / ВКонтакте© Русский Автомобиль / ВКонтакте

С появлением заводской виртуальной «приборки» изменился и козырек: на обновленной Vesta он не разделен на секторы и выполнен из глянцевого материала с практически зеркальным эффектом, в котором отражается экран. Графика панели выполнена в прежней бело-оранжевой цветовой схеме.

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На другом снимке видна переработанная передняя панель с золотистой декоративной вставкой с ромбовидным узором и тачскрин, встроенный между дефлекторами воздуховодов. Он уже успел частично засветиться на опубликованных ранее шпионских снимках. Вероятно, большой дисплей «мультимедийки» достанется только топовой Vesta, а остальные получат более скромный экран как на охранных изображениях, появившихся в базе Роспатента накануне.

Ниже видны элементы управления климат-контролем, позаимствованные у Renault Arkana: вместо двух шайб-«крутилок» теперь применены три. Отдельный экран исчез, а данные выводятся на встроенные мини-дисплеи в шайбах.

Что касается экстерьера Vesta, то с обновлением он сохранит фирменный X-образный дизайн и получит небольшие изменения передка и кормы. Речь идет о подретушированной бамперной группе, решетке радиатора и зауженной оптике. Диодные фары и фонари достанутся самой дорогой модификации.

Avtograd News / Lada Vesta FL в кузове седан и универсал

По некоторым данным, модернизация затронет и моторную гамму «Весты»: 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы могут форсировать до 136 сил. Отдача 1,6-литровых агрегатов останется прежней: 106 и 113 сил.

Первые экземпляры Lada Vesta FL могут сойти с конвейера ижевского завода АвтоВАЗа уже осенью. Они будут сходить небольшими партиями в тестовом режиме, а полноценную сборку запустят ближе к началу следующего года.

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