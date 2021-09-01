Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra

Марка Subaru запустила масштабную тизерную кампания электрического кроссовера Solterra и опубликовала сразу несколько фотографий новинки. Уже известно, что электрокар будет построен на электрической платформе, разновидности архитектуры TNGA, разработанной вместе с Toyota. А теперь с уверенностью можно говорить, что и походить он будет на тойотовский концепт bZ4X, показанный весной на автосалоне в Шанхае.

Электрический кроссовер Subaru поступит в продажу в 2022 году, причём основными рынками для него станут Япония, Северная Америка, Европа и Китай. Модель использует разработанную совместно с Toyota платформу e-Subaru Global Platform, оснащена полным приводом, и, судя по всему, будет позиционироваться как автомобиль, не боящийся съезжать с асфальта. Неслучайно на всех тизерах вседорожник запечатлен на фоне природы.

Subaru

Subaru

Subaru

Subaru

При этом внешне субаровский электрокар практически дословно повторяет весенний концепт Toyota bZ4X. Отличаются лишь «рисунок» фар, накладки на колесных арках (похоже, у Subaru по периметру некрашеный пластик), логотипы и некоторые детали салона: например, на серийной машине стоит обычный руль вместо футуристичного штурвала. Возможно, у Солтерры будут и другие особенности, но пока об этом ничего не известно.