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Обновленный кроссовер Genesis GV80 получил шестиместный салон

Wroom.ru
2 часа назад

Корейцы представили слегка обновленный кроссовер Genesis GV80.

Обновленный кроссовер Genesis GV80 получил шестиместный салон
Фото: wroomwroom

Теперь покупателям доступна шестиместная версия (ранее автомобиль предлагался в пяти- и семиместном вариантах), которая предусматривает наличие двух раздельных кресел с индивидуальными регулировками на втором ряду вместо трехместного дивана. Между сиденьями расположена консоль c боксом, кнопками аудиосистемы, двумя подстаканниками и беспроводным зарядником.

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Пассажирам второго ряда доступны два сенсорных дисплея, через которые можно контролировать основные функции автомобиля. Еще одно новшество — иная климатическая система, вентиляторы которой продолжают работу в течение 30 минут после запирания машины, чтобы проветрить или высушить салон.

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Также список обновлений включает систему автоматического торможения после аварии, которая позволяет избежать или уменьшить тяжесть повторных столкновений.

Дилеры в Корее уже принимают заказы на модернизированный кроссовер Genesis GV80. Позже автомобиль будет доступен и на других рынках.

Бортжурнал,
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