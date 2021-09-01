Обновленный кроссовер Genesis GV80 получил шестиместный салон

Корейцы представили слегка обновленный кроссовер Genesis GV80.

Фото: wroom wroom

Теперь покупателям доступна шестиместная версия (ранее автомобиль предлагался в пяти- и семиместном вариантах), которая предусматривает наличие двух раздельных кресел с индивидуальными регулировками на втором ряду вместо трехместного дивана. Между сиденьями расположена консоль c боксом, кнопками аудиосистемы, двумя подстаканниками и беспроводным зарядником.

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Пассажирам второго ряда доступны два сенсорных дисплея, через которые можно контролировать основные функции автомобиля. Еще одно новшество — иная климатическая система, вентиляторы которой продолжают работу в течение 30 минут после запирания машины, чтобы проветрить или высушить салон.

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Также список обновлений включает систему автоматического торможения после аварии, которая позволяет избежать или уменьшить тяжесть повторных столкновений.