Toyota Land Cruiser 300 GR Sport: цены в России

Российские дилеры марки Toyota начали сбор заказов на внедорожники Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport. Снаружи его выделит оригинальная решётка радиатора, бамперы из неокрашенного пластика с серебристыми накладками, чёрный декор по периметру кузова, GR-бэйджи и 18-дюймовые колёса. В салоне чёрная отделка с серыми вставками, двухцветные кожаные сидения с красной прострочкой, логотипы GR на мультируле, подголовниках и ключе, плюс оригинальная графика на панели приборов.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Toyota

Заказать такое исполнение можно с любым из моторов, на выбор бензин V6 3.5 (415 л. с. и с 650 Нм) или турбодизель 3.3 (299 л. с. и 700 Нм). В полноприводной трансмиссии обоих три блокировки дифференциалов стоят по умолчанию, плюс версиям GR Sport достанется перенастроенный вариант адаптивной подвески.

Toyota