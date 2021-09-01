Готовим автомобиль к осени: 8 советов для водителей

Опытные водители заранее начинают готовить автомобиль к осени. Это время года сопровождается частой сменой погоды и высокой влажностью.

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Стоит заранее проверить и поменять некоторые расходники, обращает внимание издание "За рулем". Восемь советов водителям помогут подготовиться к смене сезона:

Осмотреть и при необходимости поменять щетки стеклоочистителей, чтобы из-за стертой резины они не царапали стекло. Проверить климатическую систему, особенно отопитель. В конце лета стоит поменять салонный фильтр, чтобы он справлялся с сырым осенним воздухом. Провести диагностику аккумулятора, чтобы быть готовым к возможным резким похолоданиям и заморозкам. Прочистить дренажные отверстия, в том числе решетки по бокам лобового стекла и отверстия в нижней части дверей. Поправить и при необходимости заменить уплотнители. Они должны плотно прилегать к металлу. Заранее проверить регулировку фар, чтобы в темное время не ослеплять водителей встречных автомобилей. Во время мойки автомобиля использовать средства с воском, который закроет микротрещины в лакокрасочном покрытии и поможет избежать коррозии. Подготовить зимнюю резину. Меняют ее обычно тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже +5°C.