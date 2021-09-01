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Готовим автомобиль к осени: 8 советов для водителей

Профиль
23 минуты назад

Опытные водители заранее начинают готовить автомобиль к осени. Это время года сопровождается частой сменой погоды и высокой влажностью.

Готовим автомобиль к осени: 8 советов для водителей
Фото: ПрофильПрофиль

Стоит заранее проверить и поменять некоторые расходники, обращает внимание издание "За рулем". Восемь советов водителям помогут подготовиться к смене сезона:

  1. Осмотреть и при необходимости поменять щетки стеклоочистителей, чтобы из-за стертой резины они не царапали стекло.
  2. Проверить климатическую систему, особенно отопитель. В конце лета стоит поменять салонный фильтр, чтобы он справлялся с сырым осенним воздухом.
  3. Провести диагностику аккумулятора, чтобы быть готовым к возможным резким похолоданиям и заморозкам.
  4. Прочистить дренажные отверстия, в том числе решетки по бокам лобового стекла и отверстия в нижней части дверей.
  5. Поправить и при необходимости заменить уплотнители. Они должны плотно прилегать к металлу.
  6. Заранее проверить регулировку фар, чтобы в темное время не ослеплять водителей встречных автомобилей.
  7. Во время мойки автомобиля использовать средства с воском, который закроет микротрещины в лакокрасочном покрытии и поможет избежать коррозии.
  8. Подготовить зимнюю резину. Меняют ее обычно тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже +5°C.

Многие автовладельцы с приближением холодов начинают готовить свои машины к отрицательным температурам. Какие процедуры необходимо провести в этот период, а чего, напротив, делать категорически не рекомендуется, объяснили автоэксперты.

Бортжурнал,За рулем,
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