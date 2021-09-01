Hyundai раскрыла внешность самого маленького вседорожника

Компания Hyundai представила субкомпактный кроссовер Casper и одновременно объявила о начале приёма предзаказов в Южной Корее. Миниатюрный хэтчбек, отдалённо напоминающий Kia Soul, предложит два двигателя на выбор, яркий дизайн и практичный салон, причем покупателями машины в Хёндэ видят молодую аудиторию, о чем говорит даже название.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Вопреки первым ассоциациям, Casper — это не доброе привидение из одноимённого фильма 1995 года, а трюк на скейтборде, придуманный американским проскейтером Бобби «Каспером» Бойденом в 1970-х. Собственно и сам кроссовер, по словам компании, должен внести в отрасль что-то новое; избавить покупателей от стереотипов и «сформировать новый класс».

Hyundai

Размеры машины — 3595x1595x1575 миллиметров. Двигателя два: 1.0 MPI и 1.0 T-GDI. Причем, скорее всего, это те же самые агрегаты семейства Kappa II, что ставят на хэтчбек i10. Там они выдают 67 и 100 лошадиных сил соответственно и сочетаются с пятиступенчатыми «механикой» либо автоматом. Впрочем, по слухам, двухпедальному Касперу достанется четырехдиапазонная трансмиссия, а начальный мотор будет мощнее. Привод, разумеется, передний.