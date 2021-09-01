Новый Kia Sportage для Европы: короткая база и гибрид

Неделю назад компания Kia показала скетчи европейской версии нового Sportage. Сегодня корейская марка в рамках онлайн-премьеры полностью рассекретила модель пятого поколения.

Фото: Пресс-служба Kia Пресс-служба Kia

Kia Sportage для Европы отличает укороченная колёсная база, оригинальная подоконная линия с глухими задними стойками крыши, другие бампера, слегка изменённые решётка радиатора и боковина, иные колёсные диски. Главной особенностью интерьера является изогнутый дисплей мультимедиа и комбинации приборов.

В Европе Sportage будет предлагаться, в том числе, со спортивным дизайн-пакетом GT-Line. Также для автомобиля опциально доступна чёрная крыша, которая подчёркивает силуэт кроссовера и форму задних стоек кузова.

Kia Sportage имеет следующие габаритные размеры: длина 4515 мм, ширина 1865 мм, высота 1645 мм. Колёсная база - 2680 мм. Пропорции глобального варианта модели - 4660 х 1865 х 1660 мм соответственно. Колёсная база 2755 мм. Объём багажного отделения составляет 591 л. В сложенном виде - 1 780 л.

Машина оборудована системой Kia DriveWise. В комплекс входит, к примеру, система предотвращения фронтальных столкновений FCAA, ассистент движения по автомагистралям HDA, интеллектуальный круиз-контроль NSCC, интеллектуальный ограничитель скорости ISLA.

Пресс-служба Kia

Европейский Kia Sportage оснащается 1,6-литровым дизелем мощностью 115 или 136 л. с. Кроме того, кроссовер может комплектоваться силовой установкой PHEV (265 л.с.), силовой установкой по схеме "классического" гибрида HEV (230 л.с.) и силовой установки по схеме "мягкого гибрида" MHEV (150 или 180 л. с.). Всё это на базе бензинового двигателя 1,6 T-GDI.

Дебют европейского Sportage и его гибридной модификации состоится на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене. Выставка пройдёт с 7 по 12 сентября.

До России новый Kia Sportage доберётся в первой половине 2022 года.