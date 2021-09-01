Ford воскресил пикап Ranger Splash из 90-х

Компания Ford решила вновь обратиться к прошлому и представила стайлинг-пакет Splash для модели Ranger. В 90-х годах прошлого века Сплэшами называли одну из версий пикапа, с монохроматическим окрасом, особым декором и графикой на боковинах кузова. По словам Чэда Калланда, менеджера по маркетингу семейства Ranger, 80 процентов покупателей персонализируют внешний вид автомобиля, а с пакетом Splash им можно будет предложить нечто совсем эксклюзивное.

Фото: © Ford © Ford

Оригинальный Ranger Splash появился в модельном ряду Ford в 1993 году. Пикапы отличались монохроматическим окрасом, кузовом FlareSide с ярко выраженными арками, специальными виниловыми декалями и заниженной подвеской у моноприводных исполнений. Нынешний Splash разделен на два варианта: Splash Package и Splash Limited Edition. Первый будут доступен в течение всего модельного года, второй собираются выпускать раз в несколько месяцев, причем тиражом в несколько сотен экземпляров и в уникальной расцветке.

Ford Ranger Splash Regular Cab 1993 года

Обычный стайлинг пакет будет включать в себя оранжево-черную ливрею, матовые черные колеса диаметром 18 дюймов, решетку радиатора с оранжевыми акцентами и глянцевый черный декор. Салоны Сплэшей украсят особые сиденья с оранжевой прострочкой и обивкой с текстурой «под карбон». Пикапы Ranger Splash Limited Edition также получат 18-дюймовые колеса вкупе с уникальным декором кузова и салона. Первым в линейке будет «снежный» Splash Snow Edition.

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