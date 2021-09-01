Девять компаний повысили цены на автомобили в России с 1 сентября

C 1 сентября девять производителей автомобилей скорректировали цены в РФ. Это следует из прайс-листов на сайтах брендов. Представители отрасли допустили, что и некоторые другие компании поднимут цены в течение месяца. Массовое подорожание машин осенью из-за дефицита и проблем с поставками ранее предсказывали представители крупных дилерских сетей. Как указывает издание Autonews.ru , опубликовавшее список из 50 моделей, с 1 сентября стоимость всех моделей выросла у компаний «АвтоВАЗ» и УАЗ. Машины подорожали и у Toyota, Lexus и Haval. Volkswagen пересмотрел прайс-листы на три модели, Kia скорректировала стоимость двух машин. Peugeot и Chevrolet увеличили цены только на одну модель. Заранее никто из них о запланированной корректировке не сообщал. Речь идёт о рекомендованной розничной стоимости, которая указывается в прайс-листах производителей. Фактический ценник у дилеров намного выше — наценки на популярные модели могут составлять до 1 млн. Переплата за премиум-автомобили может быть ещё больше: например, новые Toyota Land Cruiser 300 продают с доплатой от 1 млн до 3 млн руб. Ранее «Секрет фирмы» писал о подорожании ряда моделей «АвтоВАЗа» на 3–4%. Кроме того, в цене растёт окраска автомобилей в цвет металлик. О грядущем повышении цен на машины ещё в августе сообщал «Коммерсант». При этом в холдинге «Авилон» отмечали, что бренды «наконец отыграли прошлогоднее ослабление рубля», поэтому темпы роста цен замедлились. Фото: Pxfuel , CC0