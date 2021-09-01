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Дебютировал концепт Cupra UrbanRebel

Motor.ru
1 час назад

Марка Cupra представила концепт UrbanRebel, демонстрирующий пропорции и некоторые стилистические решения серийного электрокара, запланированного к дебюту в 2025 году. Хэтчбеку намеренно придали вид виртуального спорткара, с гипертрофированным обвесом и панорамным остеклением, а также украсили ливреей с «кинетическими частичками», создающими эффект постоянного движения.

Дебютировал концепт Cupra UrbanRebel
Фото: CupraCupra

По предварительной информации, серийный вариант Cupra UrbanRebel окажется близким родственником Volkswagen ID.2. Пока же перед нами концепт, причем это наиболее радикальная интерпретация того автомобиля, что компания покажет в 2025 году. Так, с помощью вставки в переднем бампере здесь создан эффект акульего носа. Фары несут в себе новую световую «подпись» из нескольких треугольников. А тонкие передние стойки создают видимость парящей крыши и подобие визора шлема.

Атлетические пропорции хэтчбека подчеркивает и клиновидная линия между задней стойкой и дверью. Корму же венчает большое антикрыло, а весь дизайн задней части по-новому интерпретирует стилистику кроссовера Formentor. Размеры машины — 4080x1795x1444 миллиметра, и они близки к размерам серийного электрокара. Предполагается, что UrbanRebel оснащен силовой установкой с постоянной отдачей 250 киловатт (340 лошадиных сил) и пиковой 320 (435 сил) и способен разгоняться до первой «сотни» за 3,2 секунды.

Таким образом, он выигрывает секунду у 390-сильного Formentor VZ5, оснащенного «турбопятёркой» 2.5 от Audi Q3 RS, «роботом» DSG и полным приводом. Кроме того, UrbanRebel в два раза быстрее ускоряется до ста, чем серийный хэтчбек Born, которому в Boost Mode на это требуется 6,6 секунды.

Бортжурнал,Audi Q3,Audi,Volkswagen,
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