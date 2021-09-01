Дебютировал концепт Cupra UrbanRebel

Марка Cupra представила концепт UrbanRebel, демонстрирующий пропорции и некоторые стилистические решения серийного электрокара, запланированного к дебюту в 2025 году. Хэтчбеку намеренно придали вид виртуального спорткара, с гипертрофированным обвесом и панорамным остеклением, а также украсили ливреей с «кинетическими частичками», создающими эффект постоянного движения.
По предварительной информации, серийный вариант Cupra UrbanRebel окажется близким родственником Volkswagen ID.2. Пока же перед нами концепт, причем это наиболее радикальная интерпретация того автомобиля, что компания покажет в 2025 году. Так, с помощью вставки в переднем бампере здесь создан эффект акульего носа. Фары несут в себе новую световую «подпись» из нескольких треугольников. А тонкие передние стойки создают видимость парящей крыши и подобие визора шлема.
Атлетические пропорции хэтчбека подчеркивает и клиновидная линия между задней стойкой и дверью. Корму же венчает большое антикрыло, а весь дизайн задней части по-новому интерпретирует стилистику кроссовера Formentor. Размеры машины — 4080x1795x1444 миллиметра, и они близки к размерам серийного электрокара. Предполагается, что UrbanRebel оснащен силовой установкой с постоянной отдачей 250 киловатт (340 лошадиных сил) и пиковой 320 (435 сил) и способен разгоняться до первой «сотни» за 3,2 секунды.
Таким образом, он выигрывает секунду у 390-сильного Formentor VZ5, оснащенного «турбопятёркой» 2.5 от Audi Q3 RS, «роботом» DSG и полным приводом. Кроме того, UrbanRebel в два раза быстрее ускоряется до ста, чем серийный хэтчбек Born, которому в Boost Mode на это требуется 6,6 секунды.