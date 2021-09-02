Land Rover посвятил новую спецверсию Defender фильму о Джеймсе Бонде

Подразделение Land Rover SVO (Special Vehicle Operations) подготовило очередную спецверсию внедорожника Defender, с черным декором, 22-дюймовыми дисками, ярко-голубыми тормозными суппортами и околодверной подсветкой в виде цифр 007. Появление новинки, получившей название Bond, приурочено к выходу 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», мировая премьера которого состоится в конце сентября. Defender V8 Bond выпустят ограниченным тиражом 300 экземпляров.

Фото: © Land Rover © Land Rover

Defender Bond будет доступен в кузове 90 и 110 и только с двигателем V8 объемом 5,0 литра, который развивает 525 лошадиных сил. С таким мотором внедорожник разгоняется с места до 100 километров в час за 5,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 240 километров в час.

В числе внешних отличий «бондовского» внедорожника от прочих Defender — тормозные суппорты голубого оттенка Xenon Blue, черные легкосплавные диски, пороги с подсвечивающийся надписью с названием спецверсии и подсветка пространства перед водительской дверью с цифрами 007.

Land Rover

Land Rover

Land Rover

На принадлежность к лимитированной серии указывают логотипы Defender 007 и табличка «one of 300» («один из 300»). Кроме того, при включении мультимедийной системы на экране запускается анимационный видеоролик о вкладе Land Rover во франшизу о Джеймсе Бонде.

Прообразом спецсерии стал Defender, который снялся в «Не время умирать». Вместе с ним на съемочной площадке были задействованы два Range Rover Sport SVR, а также Range Rover Classic и Land Rover Series III.