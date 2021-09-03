5 факторов, на что обратить внимание при покупке авто с пробегом

Продажа автомобилей – высоколиквидный бизнес, который привлекает не только честных владельцев, но и мошенников, желающих навариться на покупателях. Под видом «конфетки» нечестные продавцы могут сбывать «затоталенное» или угнанное авто, а то и вовсе собирать предоплаты за несуществующее транспортное средство.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно знать, на что обращать внимание при выборе машины. Сегодня мы расскажем о 5 таких факторах.

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Фактор 1: стоимость ниже среднерыночной

Цена – первое, на что смотрит большинство покупателей. Каждый хочет сэкономить на покупке, тем более если речь идет о б/у варианте. Но нужно понимать, что ни один уважающий себя владелец не будет предлагать хороший автомобиль дешево. Исключение составляют срочные продажи, но о них собственники заявляют прямо, и долго такие объявления на сайтах не висят.

По «низу рынка» автомобиль проще сдать в трейд-ин в автосалон, чем сбывать самому. Если машину продает перекуп, за низкой ценой он может скрывать технические или юридические проблемы авто.

Что делать? Пробить машину через специальный сервис.

Если ищете авто на досках, также обращайте внимание на дату создания объявления. Если оно «висит» больше месяца, при этом цена низкая, с машиной что-то не так. Если авто все-таки приглянулось, поинтересуйтесь у продавца, почему предлагает машину так дешево.

Низкой ценой пользуются мошенники, чтобы привлечь внимание покупателей. Они выкладывают объявление автомобиля (как правило, премиального) в идеальном состоянии по «сладкой» стоимости. Во время звонка просят предоплату, а через время «исчезают». Поэтому никогда не отправляйте предоплату за автомобиль и перед подбором изучите цены на данную модель на досках объявлений.

Фактор 2: фотографии сделаны в другом городе

По фотографиям можно понять очень многое, поэтому рассматривайте их внимательно.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это локация. Посмотрите, где продается автомобиль. Если это какой-то небольшой провинциальный город, то рядом с машиной не должно быть европейских домиков, моря или огромного стадиона. Подобные объекты сразу наводят мысль о том, что фото – фальшивка и мы имеем дело с мошенниками. Поэтому сопоставьте местность на фото и город продажи.

Также присмотритесь к номерам, а точнее к номерным рамкам. Продавцы скрывают их, чтобы спрятать, например, название дилерского центра, который работает в далеком регионе или вообще за рубежом. Если заметите, что с номерной рамкой что-то не так, поищите фото в Интернете. Иногда мошенники просто копируют снимки с иностранных сайтов.

Насторожить также должны фотографии, сделанные в другое время года. Возможно, продавец использует фото предыдущего владельца. Или авто сейчас выглядит иначе, и на осмотре вас ждет «сюрприз» в виде битых элементов, о которых собственник не сообщил. Стоит сразу попросить у продавца свежие фото или видео с машиной.

Фактор 3: формальные фразы в описании

Реальные владельцы знают историю и особенности эксплуатации автомобиля, и им есть что про него рассказать. Поэтому они обычно описывают машину подробно, ничего не скрывая.

Перекупщики и мошенники, наоборот, хотят скрыть дефекты автомобиля, поэтому не раскрывают правдивой информации. Они не заморачиваются с написанием длинного текста и используют в описании общие фразы. Пишут что-то подобное: «В хорошем состоянии, нареканий нет, обслуживалась вовремя, все вопросы по телефону».

Фактор 4: продавец спрашивает, какая машина интересует

Если во время звонка владелец спрашивает, по какой машине звоните, значит, в продаже у него их несколько, и вы попали в подпольный автосалон или к перекупщику.

Обязательно спросите, будет ли владелец авто присутствовать на осмотре и сможет ли показать ПТС, СТС и паспорт, чтобы удостоверится, что у него есть законное право продажи. Если нет, то, скорее всего, перед вами мошенники и ехать на осмотр нет смысла. Настоящему собственнику скрывать нечего, и предоставить документы для него не будет проблемой.

Помимо прочего, стоит узнать, были ли ДТП, окрасы, сколько было владельцев. Если сказанное расходится с описанием объявления, продавец что-то скрывает и доверять ему не стоит.

Если на все вопросы получаете уклончивые ответы или что-то типа «приезжайте – смотрите», продавец, скорее всего, информацией о машине не обладает, а это опять наводит на мысли о подпольном автосалоне.

Фактор 5: подозрительные записи в ПТС

Зачастую перекупщики, чтобы дороже продать автомобиль, указывают в объявлении меньшее количество владельцев или неверные данные по авто (например, вин-код, чтобы невозможно было проверить автомобиль по базам). Поэтому всегда просите отправить фото ПТС.

В нем нас интересует вин и поля с особыми отметками. Если найдете запись о том, что регистрация ТС прекращена, это тревожный звоночек, который может свидетельствовать о полной гибели авто и его дальнейшем восстановлении с целью продажи.