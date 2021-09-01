Привязанного к спорткару блогера прокатили на скорости 180 км/ч

Блогер Данила Мясников опубликовал видео на своей странице в Instagram, где его привязывают к спортивному автомобилю скотчем, а затем иномарка разгоняется до 180 км/ч.

«Привет, я разогнался 180 км/ч, привязанный к тачке», - написал Мясников, аккаунт которого в Instagram насчитывает 800 тыс. подписчиков.

На видео два приятеля Мясникова привязывают его снаружи параллельно асфальту к Chevrolet Camaro, после чего машину разгоняют сначала до 164 км/ч, потом скорость увеличивается до 180 км/ч. Происходящее снимается на несколько камер, в том числе внутри автомобиля.