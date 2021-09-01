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Привязанного к спорткару блогера прокатили на скорости 180 км/ч

Елена Прошина
1 час назад

Блогер Данила Мясников опубликовал видео на своей странице в Instagram, где его привязывают к спортивному автомобилю скотчем, а затем иномарка разгоняется до 180 км/ч.

«Привет, я разогнался 180 км/ч, привязанный к тачке», - написал Мясников, аккаунт которого в Instagram насчитывает 800 тыс. подписчиков.

На видео два приятеля Мясникова привязывают его снаружи параллельно асфальту к Chevrolet Camaro, после чего машину разгоняют сначала до 164 км/ч, потом скорость увеличивается до 180 км/ч. Происходящее снимается на несколько камер, в том числе внутри автомобиля.

Мнения подписчиков страницы Мясникова разделились. Одни ставили лайк и писали в комментариях, что видео им понравилось, другие спрашивали, для чего это было снято. Третьи говорили, что идея не новая, и вспоминали историю блогера Михаила Литвина, который опубликовал видео с привязанным скотчем к летящему вертолету мужчиной.

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