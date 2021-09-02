Китай продавил BMW ради бедных

BMW намерена выкупить производственные активы у Huachen Automotive Group Holding Co, материнской компании своего основного китайского партнера BMW Brilliance. Так немецкая компания сможет производить больше качественных автомобилей по более доступным ценам. Решение поможет бизнесу BMW в Китае вписаться в государственную политику «общего процветания», с помощью которой уже оказывается давление на местные фирмы, пишет Bloomberg .

Фото: Thomas Peter / Reuters Thomas Peter / Reuters

Китайский офис BMW планирует приобрести активы на сумму в 252 миллиона долларов у госкомпании Huachen Automotive Group Holding Co, с которой они в 2003 году основали совместное предприятие BMW Brilliance. Головная компания Huachen Automotive Group Holding Co переживает процесс реструктуризации из-за банкротства с ноября 2020 года. Компания пережила дефолт по долгу в миллиард долларов. Если сделка состоится, китайский холдинг погасит часть займов.

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Этого шаг BMW не только разрешит финансовые трудности Huachen Automotive Group Holding Co, но и позволит компании завладеть производственными активами (здание цеха, технику, сырье, инструменты) на своем крупнейшем рынке. Эксперты положительно оценили план фирмы, так как он сделает автомобили BMW премиум-класса доступнее для китайцев. Коммунистическая партия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин сейчас активно пропагандируют политику «общего процветания» и заявляют о намерении уравнять доходы населения. Сделка поможет немецкой фирме адаптироваться под новую риторику партии.

Аналитики ожидают, что стремление главы Китая к справедливому распределению доходов изменит ценообразование на автомобили. Новая политика повлияет на то, как люди зарабатывают и тратят деньги, — средний класс увеличится и разрыв между богатыми и бедными сократится. Для BMW и других крупных автопроизводителей крайне важно справиться с предстоящим изменением покупательной способности. Увеличение доли более дешевых, но более качественных автомобилей даст компании преимущество в китайских городах с низким доходом. Сейчас около 36 процентов автомобилей BMW премиум-класса стоят менее 38,6 тысячи долларов (самая низкая цена в модельном ряду). У конкурентов BMW, таких как Audi и Mercedes-Benz, доля таких машин больше и составляет 40 процентов.