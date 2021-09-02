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В России представили новый Aurus на водородном топливе

News.ruиещё 1
16 минут назад

В рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, публике представили российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе. Об этом сообщает РИА Новости.

На ВЭФ показали российский Aurus на водородном топливе
Фото: drom.rudrom.ru

В описании автомобиля на стенде компании сказано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 60 километров. При этом отсутствуют выбросы СО2.

Aurus является первым российским брендом автомобилей класса «люкс». Он выпускается в версиях лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект с кодовым названием «Кортеж» реализуется в госинституте НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ.

Государство вложило в проект 12,4 млрд рублей.

Восточный экономический форум проходит с 2 по 4 сентября во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что Россия начнёт выпускать электромобили.

Бортжурнал,Sollers,
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