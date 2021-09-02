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Россиян предупредили о дефиците автомобильных запчастей

Motor.ruиещё 1
1 час назад

Российский рынок автозапчастей уже в ближайшее время может столкнуться с дефицитом. Как сообщила одна из ведущих отечественных площадок по продаже деталей Autodoc.ru, запасы запчастей уже тают, а сроки поставки нужных увеличиваются. Причем речь идет не только о «сложной» электронике и ее компонентах, нехватка которых в России обусловлена затянувшимся глобальным дефицитом, но и о самых ходовых деталях других систем – к примеру, тормозов и подвески.

Автовладельцев предупредили о дефиците запчастей
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Запасы на российских складах запчастей сокращаются: если в обычное время на них хранится около 100 тысяч деталей, то уже сейчас имеется только половина от этого количества. По прогнозам Autodoc.ru, в ближайшее время дефицит запчастей на российском рынке будет ощущаться все сильнее, а особенно сложным периодом станет осень.

На сегодняшний день больше всего не хватает самых продаваемых запчастей: тормозных колодок, дисков, рычагов подвески, рулевых реек, а также деталей кузова и расходников для моторов. Помимо этого, на складах истощаются запасы электронных компонентов.

Тормозных колодок уже не хватает для автомобилей BMW, Land Rover и других премиальных марок – некоторые из них приходится ждать до шести недель. Отмечается, что в сложных условиях производители стараются сначала удовлетворить спрос на детали для базовых комплектаций.

Причина грядущего дефицита – в тех же простоях производств из-за прошлогодних локдаунов, которые привели к острой нехватке электронных компонентов. Проблема затронула многих производителей, включая российский АвтоВАЗ, который не раз останавливал конвейер в нынешнем году. Из-за перебоя в поставках на этой неделе производство запущено не полностью, хотя дилеры уже начали сообщать о нехватке автомобилей Lada.

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