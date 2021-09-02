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В ГИБДД объяснили, что делать, если потерян номерной знак

АвтоКод
1 час назад

ГИБДД рассказала, как действовать автомобилистам в случае потери номерных табличек. Первое, что нужно сделать, — обратиться в Госавтоинспекцию и сообщить о потере регистрационных номеров. Сотрудники полиции помогут узнать, не сообщал ли кто-то о находке потерянных табличек.

Потерян номерной знак: что делать?
Фото: АвтоКодАвтоКод

Если информация о пропаже отсутствует, тогда автомобилисту придется делать новые номера. Их можно заказать в лицензированной организации, изготавливающей дубликаты регистрационных табличек. Еще один вариант — обратиться в одно из отделений Госавтоинспекции. Так как прежние номера здесь восстановить не смогут, машину придется перерегистрировать.

За потерю госзнаков водитель ответственности не несет. Она наступает только в случае езды без номерных табличек. Наказать за это могут штрафом в 5 000 рублей и лишением права управлять транспортным средством на срок до трех месяцев. Санкция применима и к тем автовладельцам, которые ездят с одним регистрационным знаком.

Тем, кто нашел чужой потерянный номерной знак, в ГИБДД советуют сообщить о месте находки в Госавтоинспекцию или передать его инспекторам ДПС.

Бортжурнал,ГИБДД,
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