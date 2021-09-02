Российский внедорожник сравнили с Hummer. Авторы "Стрелы" не согласны

Внедорожник "Стрела", представленный в рамках недавно завершившегося форума "Армия-2021", не оставил равнодушным практически никого, кто его увидел. Им восхитились японцы, теперь же американцы высказали свою позицию по поводу российского вездехода.

Фото: Алексей Моисеев Алексей Моисеев

В издании Motor1 полагают, что "Стрела" создана для несения службы в правоохранительных органах и для свободной продажи. На самом деле "Стрела" ориентирована на армию, а её конверсия может случиться позднее. Но, по крайней мере, в материале не приписали авторство внедорожника "Группе ГАЗ", правильно отметив то, что "Стрела" создана на агрегатах "ГАЗель Next", но не является разработкой Горьковского автозавода.

Также в статье отмечается, что автомобиль не прошёл достаточную обкатку и имеет систему полного привода только на бумаге, так как у выставочного образца была заднеприводная компоновка.

Что касается дизайна, то американцы не были оригинальны и сравнили "Стрелу" с Hummer различных поколений, смешанных с рядом гражданских внедорожников.

Интересно, что "Конструкторское бюро молодёжи "Национальный родстер" - один из авторов проекта, опубликовало коллажи, на которых "Стрелу" противопоставили другим объектам сравнения, - видимо, так допекли их аналогии машины с американскими внедорожниками.