Раскрыт запас хода водородного Aurus Senat

Aurus Senat на топливных элементах впервые показали журналистам еще в конце мая 2021 года, в ходе запуска серийной сборки представительских автомобилей в Елабуге. Тогда сообщалось, что это лишь прототип, а серийная версия экологичной модели с нулевым уровнем вредных выбросов если и появится на рынке, то не раньше 2024 года. РИА «Новости» сообщает новые подробности о машине: выяснилось, что водородный Aurus Hydrogen способен проехать без дозаправки 600 километров.

Подробностей о новинке практически нет. В августе сообщалось, что в НАМИ действительно изучают перспективы выпуска водородного автомобиля, однако в инженеры также видят потенциал в доработке нынешней гибридной силовой установки «Аурусов» — ее оптимизируют в угоду экологии.

В настоящее время серийные Aurus Senat комплектуются гибридной установкой, состоящей из двигателя V8 4.4 с двумя турбокомпрессорами и 62-сильного электромотора, размещенного между ДВС и девятидиапазонным автоматом. Предполагается, что в дальнейшем электрическая составляющая станет мощнее, а двигатель, наоборот, растеряет часть рабочего объема и мощности.

Для водородного Aurus Senat заявлен пробег 600 километров. Для сравнения: Toyota Mirai второго поколения проезжает 647 километров в американском цикле EPA, а Hopium Machina нацелился на 1000 километров. Таким же показателем хотел похвастаться и водородный хэтчбек китайской Grove Hydrogen Automotive.

В НАМИ также прорабатывает возможность создания полностью электрического Aurus. Батарейный автомобиль на электрической платформе будет прорабатываться в течение нескольких следующих лет. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее обозначил сроки появления таких автомобилей на рынке — это произойдет в минимум через два года.