Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Чем опасны литые диски: водителям нужно знать

Car.ru
3 часа назад

Автомобилисты очень часто предпочитают литые диски штампованным, считая их наиболее красивыми, стильными и современными.

Чем опасны литые диски
Фото: Car.ruCar.ru

По сути, установка таких дисков является своеобразным видом тюнинга, который позволяет улучшать внешний вид автомобиля. Рынок просто изобилует различными видами «литья». Подобрать можно на любой вкус и цвет, вот только удовольствие не из дешевых, так за хорошие литые диски придется выложить кругленькую сумму. Ну, а для желающих существенно сэкономить существует и вторичный рынок.

Однако перед покупкой литья нужно узнать их главную опасность, чтобы впоследствии не возникло никаких неожиданных и неприятных ситуаций и моментов. Важно помнить, что диск представляет собой важный конструктивный элемент автомобиля. Стоит понимать, что даже новые диски от удара и камней могут прийти в негодность, что уж говорить о бывших в эксплуатации ранее элементах.

Главная опасность заключается в том, что эксплуатация автомобиля со старыми литыми дисками может обернуться серьезной аварией на дороге.

Ещё более большую опасность представляют диски, восстановленные аргонной сваркой.

После такой процедуры на их поверхность наносят специальную краску. Отличить их от новых может только эксперт, а устанавливать их на машину также опасно из-за высокой вероятности аварийных ситуаций, возникающих чаще всего во время движения на высокой скорости.

Бортжурнал,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители