Чем опасны литые диски

Автомобилисты очень часто предпочитают литые диски штампованным, считая их наиболее красивыми, стильными и современными.
По сути, установка таких дисков является своеобразным видом тюнинга, который позволяет улучшать внешний вид автомобиля. Рынок просто изобилует различными видами «литья». Подобрать можно на любой вкус и цвет, вот только удовольствие не из дешевых, так за хорошие литые диски придется выложить кругленькую сумму. Ну, а для желающих существенно сэкономить существует и вторичный рынок.
Однако перед покупкой литья нужно узнать их главную опасность, чтобы впоследствии не возникло никаких неожиданных и неприятных ситуаций и моментов. Важно помнить, что диск представляет собой важный конструктивный элемент автомобиля. Стоит понимать, что даже новые диски от удара и камней могут прийти в негодность, что уж говорить о бывших в эксплуатации ранее элементах.
Главная опасность заключается в том, что эксплуатация автомобиля со старыми литыми дисками может обернуться серьезной аварией на дороге.
Ещё более большую опасность представляют диски, восстановленные аргонной сваркой.
После такой процедуры на их поверхность наносят специальную краску. Отличить их от новых может только эксперт, а устанавливать их на машину также опасно из-за высокой вероятности аварийных ситуаций, возникающих чаще всего во время движения на высокой скорости.