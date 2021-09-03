Чем опасны литые диски

Автомобилисты очень часто предпочитают литые диски штампованным, считая их наиболее красивыми, стильными и современными.

По сути, установка таких дисков является своеобразным видом тюнинга, который позволяет улучшать внешний вид автомобиля. Рынок просто изобилует различными видами «литья». Подобрать можно на любой вкус и цвет, вот только удовольствие не из дешевых, так за хорошие литые диски придется выложить кругленькую сумму. Ну, а для желающих существенно сэкономить существует и вторичный рынок.

Однако перед покупкой литья нужно узнать их главную опасность, чтобы впоследствии не возникло никаких неожиданных и неприятных ситуаций и моментов. Важно помнить, что диск представляет собой важный конструктивный элемент автомобиля. Стоит понимать, что даже новые диски от удара и камней могут прийти в негодность, что уж говорить о бывших в эксплуатации ранее элементах.

Главная опасность заключается в том, что эксплуатация автомобиля со старыми литыми дисками может обернуться серьезной аварией на дороге.

Ещё более большую опасность представляют диски, восстановленные аргонной сваркой.