В Японии Lada Vesta Sport продают в два раза дороже, чем в России

Фирма Le Parnass, которая специализируется на продаже редких автомобилей в Японии, приобрела у дилера во Владивостоке Lada Vesta Sport. Машину выставили на продажу на японском рынке по цене 3,78 миллиона иен (2,5 миллиона рублей), то есть в два раза дороже, чем в России (1,2 миллиона рублей). Японцам предлагают приобрести стандартную Vesta Sport с левым рулем и форсированным до 145 лошадиных сил мотором объемом 1,8 литра.

Фото: © Le Parnass / Twitter.com © Le Parnass / Twitter.com

Vesta Sport отличается от стандартной «Весты» заниженной на 31 миллиметр подвеской, аэродинамическим обвесом, красными акцентами на кузове и 17-дюймовыми дисками с низкопрофильной резиной. Спортивный седан разгоняется от 0 до 100 километров в час за 9,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 193 километра в час.

Le Parnass / Twitter.com

Le Parnass / Twitter.com

Le Parnass / Twitter.com

Vesta Sport — самая дорогая модель в линейке Lada. После недавнего подорожания цены на нее начинаются от 1 209 900 рублей за версию, оснащенную задними парктрониками, датчиками дождя и света, климат-контролем и аудиосистемой с четырьмя динамиками. Топовая Vesta Sport, укомплектованная мультимедийной система Lada EnjoY Pro с «Яндекс.Авто», шестью динамиками, камерой заднего вида и черной крышей, обойдется в 1 265 900 рублей.