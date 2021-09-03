Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Уникальный Porsche шейха Катара пустят с молотка

Car.ru
2 часа назад

В Санкт-Морице (Швейцария) аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу уникальную версию Porsche.

Уникальный Porsche шейха Катара пустят с молотка
Фото: Car.ruCar.ru

Купе 959 Komfort с винно-красной расцветкой Wine Red Metallic. Речь идёт об одной из семи машин, которую заказала королевская семья Катара у Porsche Exclusive. За 30 лет спорткар проехал меньше 1000 км. За авто просят 120 000 000 – 136 000 000 руб.

«Королевский» 959 Komfort в плане оснащения оказался довольно консервативным. Заказчик ограничился самыми необходимыми опциями. К примеру речь идет о креслах с подогревом и электрорегулировками, противоугонной системе Porsche.

Car.ru

В салоне основной расцветкой является бордовая в тон кузову. Вставки кресел получили серый цвет. Передняя панель украшена декоративными накладками «под дерево» и кассетной магнитолой Blaupunkt Bremen SQR 46.

Купе 959 Komfort оснащается 2,85-литровым «оппозитником» с двумя турбокомпрессорами. Двигатель генерирует 450 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 500 Нм. С двигателем функционирует пятиступенчатая «механика» и полноприводная система.

Бортжурнал,Porsche,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители