Уникальный Porsche шейха Катара пустят с молотка

В Санкт-Морице (Швейцария) аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу уникальную версию Porsche.

Фото: Car.ru Car.ru

Купе 959 Komfort с винно-красной расцветкой Wine Red Metallic. Речь идёт об одной из семи машин, которую заказала королевская семья Катара у Porsche Exclusive. За 30 лет спорткар проехал меньше 1000 км. За авто просят 120 000 000 – 136 000 000 руб.

«Королевский» 959 Komfort в плане оснащения оказался довольно консервативным. Заказчик ограничился самыми необходимыми опциями. К примеру речь идет о креслах с подогревом и электрорегулировками, противоугонной системе Porsche.

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В салоне основной расцветкой является бордовая в тон кузову. Вставки кресел получили серый цвет. Передняя панель украшена декоративными накладками «под дерево» и кассетной магнитолой Blaupunkt Bremen SQR 46.