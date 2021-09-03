Dacia показала семиместный кросс-универсал Jogger

Румынская компания Dacia представила последователя удлинённого Логана MCV — кросс-универсал Jogger. Вседорожный «сарай» будет предложен в пяти- и семиместном исполнении, в его основе, как и прежде, растянутая «тележка» Логана, но уже третьего поколения, которое базируется на платформе CFM-B.

Фото: Dacia Dacia

Длина Джоггера вне зависимости от количества посадочным мест — 4547 мм, ширина — 1784 мм, высота — 1632 мм, размер колёсной базы — 2897 мм.

Dacia

Облик унифицирован со свежими Logan и Sandero, как и у исполнений Stepway, Джоггеру добавили вседорожного декора опоясав кузов в неокрашенный пластик, ну а подкрепляет это оригинальные стойки в подвеске увеличившие дорожный просвет до 200 мм.

Dacia

В салоне без сюрпризов, архитектура центральной панели, такая же как и у исходников, по центру водрузили восьмидюймовый тачскрин медиа-системы, с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, блок управления климатом с физическими крутилками и новый «реношный» мультируль.

Dacia

Jogger, как и прежде удлинённый Logan, — чемпион по объёму багажного отделения, крышка багажника тут теперь подъёмная, вместо распашных калиток у машин первого поколения. В пятиместном исполнении под полку влезает от 708 до 842 л, семиместный вариант при полной посадке может рассчитывать только на 213 л, сложенный третий ряд увеличивает объём до 712, а при полной раскладке двух спинок задних рядов сидений можно выгадать до 1819 л. Плюс к этому в салоне есть ниши для мелочёвки общим объёмом 24 л.

Dacia