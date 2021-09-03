Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Назван ТОП-5 главных автоновинок сентября

Car.ru
3 часа назад

Несмотря на все трудности, в сентябре в России стартуют продажи самых разных новинок, на которые стоит обратить внимание.

ТОП-5 главных автоновинок сентября
Фото: Toyota Land Cruiser 300 GR SportToyota Land Cruiser 300 GR Sport

Toyota продолжает расширять линейку модификаций внедорожника Land Cruiser нового поколения и предлагает топовую версию 300 GR Sport. Главное отличие, которое сразу бросается в глаза — огромная надпись «TOYOTA» на черной радиаторной решетке, которая заменила стандартную фирменную эмблему.

Видео дня

Внедорожник получил новые бамперы, накладки на колесных арках, 18-дюймовые колеса, салон отделан в черных тонах. Изменены диапазоны срабатывания системы и замыкания стабилизаторов поперечной устойчивости, это в значительной мере уменьшает поперечные крены на высоких скоростях на твердом покрытии. Официальные цены на внедорожник стартуют от 7 620 000 руб.

Lada Niva Bronto

Lada Niva Bronto — самая хардкорная версия отечественного внедорожника. Продажи стартуют в ближайшее время. Авто отличается усиленной подвеской и задней осью, доработанной системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, имеются грязевые покрышки, эмблемы «Bronto» на бортах, пластиковая облицовка передней части кузова и дополнительная защита порогов и расширителей колесных арок.

Точная стоимость машины пока озвучена, но ожидается, что внедорожник обойдется примерно в 950 000 рублей.

Chevrolet Trailblazer

Американцы начинают российские продажи доступного кроссовера Trailblazer нового поколения, дебютировавшего в 2019 году. В стандартной комплектации предусмотрено 6 подушек безопасности, стальная защита картера.

Есть варианты с системой предупреждения о фронтальном столкновении и экстренного торможения, функцией обнаружения пешеходов, контролем слепых зон. Стоимость Chevrolet Trailblazer начинается с отметки в 1 999 000 рублей.

Kia Cerato

Ключевой новинкой среди седанов стал модернизированный Kia Cerato, выпускаемый калининградским заводом «Автотор».

Седан станет первой моделью южнокорейской марки с новой фирменной эмблемой в виде больших букв, соединенных между собой. Изменена фронтальная оптика с новыми дневными ходовыми огнями из 6 тонких диодных секций в каждой из фар, иную форму приняли бамперы.

Доступен новый телематический комплекс Kia Connect, который позволяет управлять некоторыми системами дистанционно при помощи смартфона. Цены на новинку будут объявлены в ближайшее время.

Geely Atlas Pro можно назвать одним из самых долгожданных автомобилей из КНР. На родине кроссовер дебютировал еще 2 года назад, в России Geely Atlas Pro ждут в сентябре. Если в Geely к моменту старта продаж новой модели не пересмотрят цены, то кроссовер обойдется минимум в 2 019 990 рублей.

Бортжурнал,Chevrolet TrailBlazer,Kia Cerato,Geely Atlas,Geely,Chevrolet,Kia,Toyota,Lada,Toyota Motors,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители