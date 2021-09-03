ТОП-5 главных автоновинок сентября

Несмотря на все трудности, в сентябре в России стартуют продажи самых разных новинок, на которые стоит обратить внимание.

Фото: Toyota Land Cruiser 300 GR Sport Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Toyota продолжает расширять линейку модификаций внедорожника Land Cruiser нового поколения и предлагает топовую версию 300 GR Sport. Главное отличие, которое сразу бросается в глаза — огромная надпись «TOYOTA» на черной радиаторной решетке, которая заменила стандартную фирменную эмблему.

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Внедорожник получил новые бамперы, накладки на колесных арках, 18-дюймовые колеса, салон отделан в черных тонах. Изменены диапазоны срабатывания системы и замыкания стабилизаторов поперечной устойчивости, это в значительной мере уменьшает поперечные крены на высоких скоростях на твердом покрытии. Официальные цены на внедорожник стартуют от 7 620 000 руб.

Lada Niva Bronto

Lada Niva Bronto — самая хардкорная версия отечественного внедорожника. Продажи стартуют в ближайшее время. Авто отличается усиленной подвеской и задней осью, доработанной системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, имеются грязевые покрышки, эмблемы «Bronto» на бортах, пластиковая облицовка передней части кузова и дополнительная защита порогов и расширителей колесных арок.

Точная стоимость машины пока озвучена, но ожидается, что внедорожник обойдется примерно в 950 000 рублей.

Chevrolet Trailblazer

Американцы начинают российские продажи доступного кроссовера Trailblazer нового поколения, дебютировавшего в 2019 году. В стандартной комплектации предусмотрено 6 подушек безопасности, стальная защита картера.

Есть варианты с системой предупреждения о фронтальном столкновении и экстренного торможения, функцией обнаружения пешеходов, контролем слепых зон. Стоимость Chevrolet Trailblazer начинается с отметки в 1 999 000 рублей.

Kia Cerato

Ключевой новинкой среди седанов стал модернизированный Kia Cerato , выпускаемый калининградским заводом «Автотор».

Седан станет первой моделью южнокорейской марки с новой фирменной эмблемой в виде больших букв, соединенных между собой. Изменена фронтальная оптика с новыми дневными ходовыми огнями из 6 тонких диодных секций в каждой из фар, иную форму приняли бамперы.

Доступен новый телематический комплекс Kia Connect, который позволяет управлять некоторыми системами дистанционно при помощи смартфона. Цены на новинку будут объявлены в ближайшее время.