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Audi задумала потеснить Tesla

Lenta.ru
1 час назад

Компания Audi представила люксовую модель электромобиля Grandsphere, которая, как предполагается, составит конкуренцию электрокарам Tesla. Как сообщает Bloomberg, массовый выпуск машины намечен на 2025 год.

Audi задумала потеснить Tesla
Фото: Audi AGAudi AG

Grandsphere — это первая машина, разработанная специальной инженерной группой, которую сформировали в 2020 году после того, как руководители пришли к выводу, что первоначальные попытки выиграть конкуренцию у Tesla потерпели неудачу. В автомобиле будет автопилот, при включении которого руль и педали убираются и освобождают больше пространства внутри салона. По словам главы развития Audi Оливера Хоффмана, новая система поменяет правила игры в автоиндустрии.

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Отрасль постепенно отказывается от двигателей внутреннего сгорания, а разработка моделей электромобилей и их производство требуют огромных инвестиций. Материнская компания Audi — Volkswagen — провела полную перестройку, чтобы повысить эффективность и усовершенствовать свои технологии: от программного обеспечения до элементов батареи. «Для некоторых наших конкурентов переход на электромобили становится вопросом выживания, поэтому мы рады быть частью сильной группы компаний», — рассказал генеральный директор Audi Маркус Дюсманн. По его словам, компания экономит средства за счет широких масштабов производства, что дает им возможность потеснить таких соперников, как Mercedes-Benz, BMW или Tesla.

Audi рассчитывает воспользоваться преимуществом, которые предоставляет ей материнская компания, и повысить продажи и прибыльность. К 2030 году автопроизводитель намерен почти удвоить ежегодные поставки до 3 миллионов автомобилей. Также Audi пообещала, что с 2026 года все новые автомобили, которые она представит, будут полностью электрическими. Тем не менее машины с двигателем внутреннего сгорания сохранят жизненно важное значение для компании до конца десятилетия. Бренд ожидает, что автомобили на топливе останутся источником высоких доходов и обеспечат финансирование для перехода на электрокары.

Основной конкурент Audi — Tesla — оказался в центре скандала из-за своей системы автопилота. Власти США начали расследование в отношении компании после нескольких ДТП. Проверка коснется 765 тысяч автомобилей — то есть почти всех, проданных в США с 2014 года. Автопилот Tesla часто неверно распознает припаркованные машины дорожных служб и скорой помощи и может в них врезаться. Один из владельцев электрокара даже пожаловался, что его автомобиль перепутал луну с желтым цветом светофора. Из-за технических несовершенств автопилот Tesla, в отличие от системы Audi, носит исключительно вспомогательную функцию: водитель всегда должен оставаться на переднем сидении и держать руки на руле.

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