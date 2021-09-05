Электрический Mercedes-Benz G-Class рассекречен до премьеры

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Электрический «Гелендеваген» оказался рассекречен до премьеры — за день до начала автосалона в Мюнхене в Сети появились снимки с фотосессии Mercedes-Benz. Ожидается, что «батарейный» G-Class получит имя EQG, причём внедорожник дебютирует в виде близкого к серии концепта. Выпуск серийной версии официально не подтверждён, но инсайдеры считают, что EQG «унаследует» техническую начинку от EQS и встанет на конвейер в ближайшее время.

Электромобиль Mercedes-Benz EQG снаружи отличается от топливного G-Класса в деталях — появились «аэродинамичные» пятиспицевые колёсные диски, оригинальный «квадратный» кофр для запаски, а вместо радиаторной решётки установлена сплошная панель с созвездием трёхлучевых звёздочек.

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Особое внимание уделяется световым подписям — диодная лента опоясывает кофр для запаски, надстройку на крыше, заглушку вместо радиаторной решётки и даже молдинги. Впрочем, серийная версия наверняка получит более традиционную светотехнику, так что отличить электромобиль можно будет разве что по колёсам, отсутствию выхлопных патрубков и «маске» спереди.

Техническая начинка держится в секрете, но британский журнал Autocar полагает, что EQG сохранит раму лестничного типа и «унаследует» двухмоторную силовую установку и тяговую батарею у флагманского EQS. При таком раскладе электрический «Гелендеваген» будет развивать около 500 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, а жаловаться на автономность или медленную зарядку будущим владельцам не придётся.