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Электрический Mercedes-Benz G-Class рассекречен до премьеры

Motor.ruиещё 2
18 часов назад

Электрический Mercedes-Benz G-Class рассекречен до премьеры
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Электрический «Гелендеваген» оказался рассекречен до премьеры — за день до начала автосалона в Мюнхене в Сети появились снимки с фотосессии Mercedes-Benz. Ожидается, что «батарейный» G-Class получит имя EQG, причём внедорожник дебютирует в виде близкого к серии концепта. Выпуск серийной версии официально не подтверждён, но инсайдеры считают, что EQG «унаследует» техническую начинку от EQS и встанет на конвейер в ближайшее время.

Тест-драйв: G-Class теперь с дизелем!

Электромобиль Mercedes-Benz EQG снаружи отличается от топливного G-Класса в деталях — появились «аэродинамичные» пятиспицевые колёсные диски, оригинальный «квадратный» кофр для запаски, а вместо радиаторной решётки установлена сплошная панель с созвездием трёхлучевых звёздочек.

cochespias.net

Особое внимание уделяется световым подписям — диодная лента опоясывает кофр для запаски, надстройку на крыше, заглушку вместо радиаторной решётки и даже молдинги. Впрочем, серийная версия наверняка получит более традиционную светотехнику, так что отличить электромобиль можно будет разве что по колёсам, отсутствию выхлопных патрубков и «маске» спереди.

Техническая начинка держится в секрете, но британский журнал Autocar полагает, что EQG сохранит раму лестничного типа и «унаследует» двухмоторную силовую установку и тяговую батарею у флагманского EQS. При таком раскладе электрический «Гелендеваген» будет развивать около 500 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, а жаловаться на автономность или медленную зарядку будущим владельцам не придётся.

Mercedes-Benz озвучил сроки перехода на электромобили

Все подробности о Mercedes-Benz EQG будут озвучены совсем скоро, ведь до начала выставки IAA в Мюнхене остаются считанные часы. Выпуск электрического «Гелендевагена» вписывается в глобальную стратегию Daimler, ведь в ближайшее время концерн планирует вдвое сократить линейку двигателей внутреннего сгорания.

Источник: Cochespias.net

Mercedes-Benz EQS и еще 8 крутых «электричек»

Бортжурнал,Daimler,Mercedes-Benz,
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