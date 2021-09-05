ТОП 5 самых востребованных новых премиальных седанов на российском рынке

Сейчас, когда в России наблюдается жесткий дефицит новых авто, покупатели сметают практически все, что ни привозят в Россию премиальные бренды. Это касается не только популярных кроссоверов, но седанов. «Рамблер» изучил свежую статистику продаж на российском авторынке, собранную Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), и на ее основе выбрал пять самых популярных у россиян премиальных седанов.

Фото: LEXUS LEXUS

MERCEDES E-KLASS

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Первую строчку в нашем своеобразном рейтинге занял, пожалуй, самый массовый седан премиум-класса в России – Mercedes-Benz E. Эта машина оказалась наиболее востребованной российскими покупателями в премиальном сегменте рынка по итогам первой половины 2021 года. 3550 таких авто за этот период было продано в нашей стране. В прайс-листах дилеров немецкой марки минимальна цена на «E-класс» обозначена на уровне 4,9 млн. рублей. Mercedes E200 в начальной комплектации имеет под капотом двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с. Любопытно, что примерно за такие же деньги можно стать обладателем этой модели с двухлитровым дизелем в качестве силового агрегата. «Сердце» E220d выдает 194 л. с. Максимальная комплектация «ешки», обозначаемая как E300 d, оснащена тоже двухлитровым дизелем, но уже мощностью мощностью в 250 «лошадей». Цена – более 5,8 млн рублей.

BMW 5

Наступает на пятки лидеру другой популярный премиум-седан из Германии — BMW 5-er. Эту машину приобрели 3341 покупателя. Стартовая цена этого «базовой» BMW 520i установлена на уровне чуть боле 4 млн. рублей. Бензиновый двигатель такого седана развивает 184 л.с. Баварцы предоставляют покупателю выбор из достаточно разнообразной линейки моторов и вариантов оснащения машины. Самый дорогой вариант «пятерки» на российском рынке – BMW M550i xDrive. Под ее капотом угнездился 530-сильный бензиновый «монстрик». Цена такой «горячей штучки» составит не менее 8 млн рублей.

Говоря об успехах продаж в России Mercedes-Benz E-klass и BMW 5, стоит иметь в виду, что их отрыв от показателей ближайших преследователей в нашем ТОП5 премиальных седанов объясняется, в том числе, и одним специфическим фактором. Дело в том, что обе немецкие модели очень любят приобретать компании-владельцы корпоративных автопарков. Даже каршериновые и таксомоторные компании сейчас имеют в составе своих флотов «пятерки» BMW и «ешки» Mercedes.

BMW 3

Отрыв от лидеров следующего героя этого материала составляет более чем в 1000 машин. С результатом продаж на уровне 2445 штук на третьем месте по популярности у российских покупателей оказалась еще одна модель родом из Баварии — BMW3. Наиболее бюджетная версия этого седана — BMW 318d. Она оснащена 150-сильным дизельным мотором. Цена этого седана начинается от 3,2 млн. рублей. Ну а самая мощная полноприводная BMW 330d xDrive имеет под капотом 265 дизельных «лошадок». Приобрести эту машину можно имея не менее 4,4 млн. рублей в кармане.

AUDI A6

Следующее, четвертое место в списке самых покупаемых в России премиальных седанов досталось Audi A6. Эта модель сильно отстает от занявшей третье место «трехи» BMW. «Шестерка» Audi может похвастаться лишь 1366 покупателями, решившимися на ее приобретение. Наименее «упакованной» машине этой модели положен двухлитровый дизель с отдачей в 190 л.с. Авто этого уровня стоит почти 4 млн. рублей. Людям более состоятельным адресована наиболее резвая и дорогая из предлагаемых дилерами Audi в России A6 – комплектация, оснащенная трехлитровым бензиновым мотором мощностью 340 л.с. К такой машине можно присматриваться, имея не менее 5,7 млн. рублей.

LEXUS ES