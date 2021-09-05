Три надежных подержанных кроссовера по цене УАЗ «Патриот»

Цена посконного УАЗ «Патриот» в топовой комплектации уже перевалила за 1,5 миллиона рублей. При этом машина по-прежнему ускоренным образом ржавеет, «жрет» более 20 литров бензина на 100 км пробега и может по-настоящему порадовать хозяин разве что на раздолбаном деревенском проселке. Если еще сумеет до него добраться без поломок. «Рамблер» подобрал три подержанных кроссовера, каждый из которых по комплексу свойств заткнет за пояс бешено подорожавший «уазик».

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Hyundai Santa Fe

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Начнем с самой крупной альтернативы кондовому УАЗу – Hyundai Santa Fe примерно 2014-2015 годов выпуска. Нормальный пробег у такой машины этого возраста – около 120 000 км. Скорее всего, придется выбирать из машин, оснащенных 2,4-литровым бензиновым мотором и шестиступенчатой АКП.

Этот кроссовер создан для комфортного передвижения и дальних поездок. По сути – идеал дачника. «Рвать со светофора» это авто не умело никогда. Поэтому, хозяева этих машин, в массе своей, с момент выезда за ворота дилерского центра, эксплуатировали их в спокойном щадящем режиме. Что касается общей надежности машины, то она очень высока.

В газораспределительном механизме двигателя тут применен не ремень, а цепь. Это означает, что менять привод ГРМ тут придется не ранее чем в районе 200 000 км пробега. Сам мотор, как правило, не требует к себе особого внимания (кроме регламентных замен масла, фильтров и свечей) до пробегов 300-350 000 км. Коробка передач также надежна и неприхотлива. Для успокоения совести и продления ее ресурса до необозримых для вас сроков можно поменять в ней рабочую жидкость при пробеге порядка 150 000 км. Нужно быть готовым к тому, что салон Santa Fe после 6-7 лет эксплуатации будет заметно изношен. Это характерно для всех машин азиатского происхождения, включая «японцев». Легко царапающийся пластик и быстро вытирающаяся кожа сидений – это своего рода «фамильная особенность» машин родом с Дальнего Востока.

Mazda CX-5

Чуть поменьше, но пожалуй, одним из самых приятных в повседневной езде вместо УАЗа полноприводной машиной можно назвать Mazda CX-5. В обозначенные нами финансовые рамки укладывается кроссовер 2015-2016 года выпуска с пробегом около 100 000 км. Скорее всего, под капотом такой машины в России будет стоять 150-сильный бензиновый мотор объемом два литра. В трансмиссии – шестиступенчатый «автомат». Надо сказать, что это, пожалуй, самый «драйверский» автомобиль, из трех кроссоверов, попавших в эту подборку. CX-5 первого поколения получил отличное шасси, очень прилично управляющееся на асфальте и геометрию кузова, позволяющую довольно уверенно чувствовать себя на плохой дороге. Кроме того, этот кроссовер будет достаточно шустра в городском потоке.

С точки зрения надежности, CX-5, как и большинство моделей Mazda, нареканий не вызывают. И подвеска, и ходовая часть какими-то серьезными хроническими болячками не страдают. Даже ее мотор из семейства Skyactiv – с увеличенной степенью сжатия – как показывает практика, спокойно переваривает российский бензин и не склонен к отказам. Ну а от салона CX-5 чудес ждать не стоит – изнашивается быстро, «по-азиатски».

Toyota RAV4

И последний участник нашего обзора подержанных кроссоверов, покупка которых порадует больше, чем приобретение УАЗ «Патриот» – Toyota RAV4. Главное его преимущество над перечисленными выше конкурентами – он медленнее всех теряет в цене при перепродаже. Цене в 1,5 млн рублей сейчас соответствует Toyota RAV4 2014-2015 годов выпуска. Это машина относится к четвертому поколению кроссовера. В обозначенную сумму уложится машина со 150-сильным бензиновым двухлитровым мотором и вариатором в трансмиссии.