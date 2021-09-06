Разработчики подготовили полицейскую версию родстера «Крым»

На международном форуме "Армия-2021" представили интересную разработку, которая является продолжением родстера «Крым». Новый спорткар предлагают использовать для полиции России.

Фото: Car.ru Car.ru

На форуме "Армия-2021" состоялась премьера долгожданного автомобиля – супербыстрого полицейского родстера. Известно, что он строился военно-промышленной компанией и конструкторским бюро молодёжи при МГТУ имени Баумана. Напомним, что под руководством данных ведомств в свое время представили родстер «Крым».

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В ходе мероприятия специалисты уточнили, что довольно любопытная новинка была построена на базе именно этой модели. Многие задаются вопросом – но какие элементы были представлены в прошлом родстере, если развитие велось на заимствованных узлах? Модель «Крым» разрабатывалась на агрегатах компании АвтоВАЗ.

Что касается полицейской разработки, снаружи автомобиль окрашен в цвета военной автомобильной инспекции. Разработчики выдвинули несколько предложений по способам использования такого транспортного средства. В первую очередь, его можно применять для поддержания порядка на российских дорогах. К большому сожалению, об особенностях технической начинки нового спорткара не представили конкретной информации. Вероятно, в оснащении предлагается тот же мотор, который используется у донорской модели.

Напомним, что родстер «Крым» был презентован с двигателем от автомобиля Lada Kalina. Его объем составляет 1,6 литра, а отдача была форсирована до 140 лошадиных сил. В связке работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Динамические характеристики полицейского родстера уже были озвучены. Так, с места до первой сотни он способен разгоняться за 4,9 секунды. Максимальную скорость разработчики не уточнили, но исходный «Крым» развивал 220 километров в час.