Каких водителей больше всего не любят инспекторы ГИБДД?

С годами у сотрудников ГИБДД нарабатываются определенные стереотипы относительно типажей автомобилистов, которых им приходится останавливать. Каждый страж порядка назовет категорию водителей, вызывающую у них раздражение и неприязнь.

Юные автомобилисты любят полихачить и часто пренебрегают Правилами дорожного движения. Новички нередко превышают скорость и совершают опасные маневры. Молодежь почти никогда не бережет свои автомобили, выжимая из машины максимум.

Некоторые водители включают музыку в машине настолько громко, что в ней начинают трястись стекла и детали интерьера салона. Сотрудники ГИБДД откровенно недолюбливают таких водителей.

Если водитель ведет автомобиль спокойно, сотрудники ДПС вряд ли обратят на него внимание. Стражи порядка не любят суетливых водителей, а именно: тех, кто бесконечно перестраивается из ряда в ряд, пытаясь спрятаться от пристального взгляда полицейских за другими автомобилями.

Изменения в конструкции авто требуют регистрации в МРЭО ГИБДД. Но не каждый водитель дожидается завершения этой процедуры. Есть такие, которые начинают ездить на обновленной машине прежде, чем получат на руки документы со всеми необходимыми отметками. Заметные изменения в авто вызывают интерес со стороны блюстителей порядка.

Автомобилисты преклонного возраста – одна из самых нелюбимых категорий для сотрудников ГИБДД. Пожилые люди часто чувствуют себя на дороге неуверенно, поэтому едут крайне медленно. Остальным водителям приходится обгонять их, что повышает вероятность аварии. В случае остановки водители-пенсионеры нередко начинают рассказывать о своей нелегкой судьбе. Некоторые провоцируют конфликт, ругая власть и упрекая работника ГИБДД.