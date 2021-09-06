В России изменились цены на китайские автомобили

За последний месяц пять китайских автомобильных марок, представленных в России, скорректировали прайс-листы. Подорожали модели JAC, причем лифтбек J7 прибавил в стоимости сразу 170 тысяч рублей. Повысились цены на автомобили Changan, а также на две модели Chery, Haval F7, F7x и новинку Jolion. Geely, напротив, отметилась снижением цены: у кроссовера Atlas Pro, который поступит в продажу в ближайшие недели, появилась новая доступная версия, в результате чего начальная стоимость снизилась на 100 тысяч рублей.

Лифтбек JAC J7, который поступил в продажу в России в конце 2020 года, подорожал: компания прекратила поставки автомобилей прошлого модельного года, а стоимость новых поднялась на 20-30 тысяч рублей в зависимости от комплектации. В результате прибавка к цене достигает 170 тысяч рублей. Пикап JAC T6 в свою очередь подорожал в трех комплектациях из четырех на 10 тысяч рублей, а цены на другие модели марки остались на прежнем уровне.

Changan отметилась повышением стоимости CS35, CS55 (+30 тысяч рублей во всех комплектациях) и CS75 FL (+60 тысяч рублей). Причем цена последнего в максимальной комплектации преодолела психологическую отметку в два миллиона рублей. На 20 тысяч рублей увеличилась стоимость Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8, а также Haval F7, F7x и Jolion, продажи которого стартовали в мае этого года.

Geely Atlas Pro, который придет на смену прежнему Atlas, задержался по пути в Россию, зато обзавелся новой доступной комплектацией Luxury и еще до официального старта продаж подешевел на 100 тысяч рублей. В настоящее время цены на модель варьируются от 2 019 990 до 2 184 990 рублей. Ожидается, что кроссовер будет доступен для покупки с середины сентября.