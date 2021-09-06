Топ-5 самых безумных опций в автомобилях

Внедрение новых технологий стимулирует автопроизводителей на то, чтобы постоянно удивлять покупателей и предлагать опции, которые не имеют аналогов на рынке. Некоторые из предложенных функций являются настолько необычными, что специалисты решили составить их рейтинг, выделив самые-самые.
Подобная опция имеется в японском Honda City Turbo II. Автопроизводитель в багажник поместил складной мини-байк специально для жителей перенаселенных мегаполисов. В случае затора на дорогах они могут добраться до центра города, оставив машину на паркинге и пересев на мопед.
Land Rover представил в 2015 году новую систему аварийного торможения и внешнюю подушку безопасности. Последней опцией оснащался Land Rover Discovery Sport, пишет портал Tarantas News. Размещенные на переднем бампере датчики срабатывали на скорости от 25 до 50 км в час, а в случае наезда на пешехода в зоне лобового стекла за 60 миллисекунд раскрывалась подушка.
В китайском электрическом кроссовере Byton M-Byte установлен самый большой дисплей, который занимает всю ширину передней панели. Он управляется с помощью 7-дюймового тачскрина, расположенного в ступице руля и 8-дюймового тачскрина, размещенного на центральном подлокотнике.
Подобное дополнение можно встретить в автомобилях Range Rover SVAutobiography. Желающим смотреть кино под открытым небом, не отходя от машины, опция обойдется почти в 600 тыс. рублей. Кресла выполнены в черном и коричневом цветах, они легко раскладываются и убираются под пол багажника.
Такой опцией за 250 тыс. рублей могут оборудовать Tesla Model X. В компании утверждают, что автомобиль готов к выпадению радиоактивных осадков. Отмечается, что американский автопроизводитель впервые задействовал систему защиты и фильтрации воздуха Bioweapon Defence Mode.
Как писал сайт Profile.ru, во время приобретения автомобиля многие при наличии средств предпочитают выбрать комплектацию, включающую максимальное количество опций. Эти дополнения могут значительно повышать стоимость машины, но впоследствии ими практически не будут пользоваться. Специалисты назвали шесть таких опций, от которых можно смело отказываться.