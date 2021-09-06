Топ-5 самых безумных опций в автомобилях

Внедрение новых технологий стимулирует автопроизводителей на то, чтобы постоянно удивлять покупателей и предлагать опции, которые не имеют аналогов на рынке. Некоторые из предложенных функций являются настолько необычными, что специалисты решили составить их рейтинг, выделив самые-самые.

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Мини-байк в багажнике

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Подобная опция имеется в японском Honda City Turbo II. Автопроизводитель в багажник поместил складной мини-байк специально для жителей перенаселенных мегаполисов. В случае затора на дорогах они могут добраться до центра города, оставив машину на паркинге и пересев на мопед.

Подушки безопасности для пешеходов

Land Rover представил в 2015 году новую систему аварийного торможения и внешнюю подушку безопасности. Последней опцией оснащался Land Rover Discovery Sport, пишет портал Tarantas News. Размещенные на переднем бампере датчики срабатывали на скорости от 25 до 50 км в час, а в случае наезда на пешехода в зоне лобового стекла за 60 миллисекунд раскрывалась подушка.

48-дюймовый LCD-монитор

В китайском электрическом кроссовере Byton M-Byte установлен самый большой дисплей, который занимает всю ширину передней панели. Он управляется с помощью 7-дюймового тачскрина, расположенного в ступице руля и 8-дюймового тачскрина, размещенного на центральном подлокотнике.

Кресла для кинотеатра под открытым небом

Подобное дополнение можно встретить в автомобилях Range Rover SVAutobiography. Желающим смотреть кино под открытым небом, не отходя от машины, опция обойдется почти в 600 тыс. рублей. Кресла выполнены в черном и коричневом цветах, они легко раскладываются и убираются под пол багажника.

Защита от биологического оружия

Такой опцией за 250 тыс. рублей могут оборудовать Tesla Model X. В компании утверждают, что автомобиль готов к выпадению радиоактивных осадков. Отмечается, что американский автопроизводитель впервые задействовал систему защиты и фильтрации воздуха Bioweapon Defence Mode.