Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Защита от радиации и кресла для кинотеатра: 5 самых безумных опций в автомобилях

Профиль
1 час назад

Внедрение новых технологий стимулирует автопроизводителей на то, чтобы постоянно удивлять покупателей и предлагать опции, которые не имеют аналогов на рынке. Некоторые из предложенных функций являются настолько необычными, что специалисты решили составить их рейтинг, выделив самые-самые.

Топ-5 самых безумных опций в автомобилях
Фото: ©arabgt.com©arabgt.com

Мини-байк в багажнике

Видео дня

Подобная опция имеется в японском Honda City Turbo II. Автопроизводитель в багажник поместил складной мини-байк специально для жителей перенаселенных мегаполисов. В случае затора на дорогах они могут добраться до центра города, оставив машину на паркинге и пересев на мопед.

Подушки безопасности для пешеходов

Land Rover представил в 2015 году новую систему аварийного торможения и внешнюю подушку безопасности. Последней опцией оснащался Land Rover Discovery Sport, пишет портал Tarantas News. Размещенные на переднем бампере датчики срабатывали на скорости от 25 до 50 км в час, а в случае наезда на пешехода в зоне лобового стекла за 60 миллисекунд раскрывалась подушка.

48-дюймовый LCD-монитор

В китайском электрическом кроссовере Byton M-Byte установлен самый большой дисплей, который занимает всю ширину передней панели. Он управляется с помощью 7-дюймового тачскрина, расположенного в ступице руля и 8-дюймового тачскрина, размещенного на центральном подлокотнике.

Кресла для кинотеатра под открытым небом

Подобное дополнение можно встретить в автомобилях Range Rover SVAutobiography. Желающим смотреть кино под открытым небом, не отходя от машины, опция обойдется почти в 600 тыс. рублей. Кресла выполнены в черном и коричневом цветах, они легко раскладываются и убираются под пол багажника.

Защита от биологического оружия

Такой опцией за 250 тыс. рублей могут оборудовать Tesla Model X. В компании утверждают, что автомобиль готов к выпадению радиоактивных осадков. Отмечается, что американский автопроизводитель впервые задействовал систему защиты и фильтрации воздуха Bioweapon Defence Mode.

Как писал сайт Profile.ru, во время приобретения автомобиля многие при наличии средств предпочитают выбрать комплектацию, включающую максимальное количество опций. Эти дополнения могут значительно повышать стоимость машины, но впоследствии ими практически не будут пользоваться. Специалисты назвали шесть таких опций, от которых можно смело отказываться.

Бортжурнал,Land Rover Discovery Sport,Land Rover Discovery,Honda City,Rover,Land Rover,Honda,Tesla,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители