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Представлена первая модель Renault с новым логотипом марки

Wroom.ru
1 час назад

Компания Renault представила электрический хэтчбек Megane, который станет первой серийной машиной с обновленным логотипом марки.

Представлена первая модель Renault с новым логотипом марки
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Хэтчбек Renault Megane E-Tech Electric короче и уже базовой модели с двигателем внутреннего сгорания, зато он выше и имеет более растянутую колесную базу. Также автомобиль получил светодиодные фары и колеса диаметром от 18 до 20 дюймов.

Электромобиль построен на модульной платформе CMF-EV, предназначенной для относительно крупных машин и имеющую возможность установки полного привода, но электрический Renault Megane получит только передний привод.

Машина будет предлагаться с двигателем на 130 л. с. и 250 Нм, тяговой батареей емкостью 40 кВтч и пробегом 300 км по циклу WLTP. Еще один вариант — электромотор, выдающий 218 л. с. и 300 Нм, аккумулятор емкостью 60 кВтч и возможность пройти до 470 км на одной зарядке.

Renault

Выпуск хэтчбеков Renault Megane E-Tech Electric будет организован на французском заводе в Дуэ. Заказать машину можно будет в феврале следующего года, тогда же будут раскрыты и цены на новинку, а продажи запланированы на март.

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