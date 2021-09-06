Концепт ID.Life анонсировал бюджетный паркетник

Концепт приподнятого хэтчбека Volkswagen ID.Life представился в рамках открытия международного автосалона IAA в Мюнхене. В его основе младшая модификация модульной архитектуры MEB, причём, впервые модель на этой «тележке» подразумевает передний привод. Электропривод у ID. Life выдаёт 234 л.с., запитан он от тягового аккумулятора ёмкостью 57 кВт ч, этого должно хватить на 400 км (WLTP) без подзарядки и для 6,9 с в упражнении 0-100 км/ч, максимум ограничен 180 км/ч.