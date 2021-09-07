Какой пробег машины можно считать опасным?

«Нет понятия критичного пробега. Всё упирается в конкретное состояние определённого экземпляра. Если владелец за машиной ухаживает, то она может бегать несколько сотен тысяч. Если регламентные работы проведены и владелец за кузовом ухаживает, то это не показатель», — заявил он в беседе с Inforeactor.