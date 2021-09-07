Цена Lada Niva с двигателем 1.8 перевалит за миллион

Lada Niva Legend с двигателем 1.8 будет запущена в мелкую серию, сообщает сайт «Лада.Онлайн». Производством таких внедорожников займется не АвтоВАЗ, а компания «Супер-авто», также базирующаяся в Тольятти. Годовой тираж «Нивы» с более мощным двигателем от Lada Vesta и рядом доработок составит 300 экземпляров, каждый из которых будет стоить порядка 1,2 миллиона рублей. Это почти в два раза больше стартовой цены трехдверной Niva со штатным двигателем 1.7.

Фото: © Лада.Онлайн © Лада.Онлайн

Такие Niva Legend оборудуют 1,8-литровым 16-клапанным мотором ВАЗ-21179 от Lada Vesta, развивающим 122 лошадиных силы и 170 Нм крутящего момента. Однако кроме него внедорожник получит ряд других особенностей. Так, для продольного размещения двигателя пришлось заменить картер сцепления, масляный поддон и приемник. Кроме этого, доработкам подверглись электроника и выпускная система, а радиатор системы охлаждения позаимствован у Chevrolet Niva.

ВАЗ-21179Лада.Онлайн

«Нива» с 122-сильным мотором разгоняется с места до 100 километров в час за 12-13 секунд, в то время как внедорожнику со стандартным двигателем требуется на 4-5 секунд больше.

Стоимость Niva Legend с новым агрегатом составит порядка 1,2 миллиона рублей. Из них сам двигатель оценивается в 190 тысяч рублей, а еще 80 тысяч рублей уйдет на индивидуальную сертификацию – каждый из 300 экземпляров будет проходить отдельную процедуру.