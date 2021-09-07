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Почему экономия на бензине часто приводит к большим тратам на капремонт двигателя?

Car.ru
1 час назад

Еще советские механики придумали поговорку: “Машина любит ласку, чистоту и смазку!”. Таким образом, механики призывали автолюбителей ухаживать за своей машиной, чтобы она не создавала проблем.

Почему экономия на бензине часто приводит к большим тратам на капремонт двигателя?
Фото: Car.ruCar.ru

Кроме смазки, автомобилю требуется правильное топливо. А “правильное” это какое? “Правильное” топливо прописано в техописании к машине. Только такое горючее обеспечит правильную работу всех агрегатов и продлит срок службы машины в целом.

Но в сегодняшних реалиях, российские автолюбители стараются экономить на топливе, заливая не самый плохой, но все же бензин с более низким октановым числом.

Речь идет об АИ-98 и АИ-95. Проблема в том, что возгорание АИ-95 происходит раньше, нежели у 98-го. За счет этого в двигателе случается детонация, которая разрушительно действует на силовой агрегат.

Если настроить электронный блок управления на АИ-95, двигатель будет работать, конечно, ровно, но будут страдать высоконагруженные агрегаты.

Поэтому, “экономия” за счет снижения октанового числа — это самообман. Потратив меньше денег на топливо, вы потратите больше денег на ремонт.

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