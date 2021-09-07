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Corvette угнали прямо от дилерского центра

Российская Газета
2 часа назад

В американском штате Вирджиния мужчина угнал суперкар Chevrolet Corvette C8 прямо от дилерского центра на глазах у менеджера. Видео происшествия появилось на страничке C8 Corvette Owners в Facebook.

Corvette угнали прямо от дилерского центра
Фото: youtube.comyoutube.com

Автор видео сообщает, что угонщику разрешили посидеть в машине, выставленной на улице на обозрение публики. Оказавшись в салоне, проказник тронулся с места и, несмотря на протесты менеджера, уехал. Покататься ему удалось недолго - сотрудники дилерского центра позвонили в полицию, и те схватили угонщика в течение 10 минут.

Владельцы Corvette недоумевают, как такое вообще могло произойти - модель является большим дефицитом и поставляется только под заказ, а все машины, поступающие к дилерам, обычно уже принадлежат определенным людям, сажать в них посторонних нельзя. Кто-то в шутку предположил такой диалог: "На 35 тысяч дороже заводской цены? Тогда дай мне хотя бы посидеть в нем!"

Производство Corvette C8 официально стартовало 3 февраля 2020 года, но потом несколько раз прерывалось из-за различных проблем вроде забастовок рабочих и нехватки запчастей. Среднемоторный суперкар оснащается двигателем V8 мощностью 495 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч менее, чем за три секунды.

Рекомендуемые розничные цены в США начинаются от 59 900 долларов (4,3 млн рублей), но в реальности найти машину за такие деньги вряд ли получится.

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