Обновленный Skoda Kodiaq: раскрыты комплектации и цены для России

В Москве состоялась презентация рестайлингового Skoda Kodiaq, в ходе которой раскрыли информацию о ценах и комплектациях модели для российского рынка. По сравнению с предшественником кроссовер слегка изменился внешне и подорожал на 29-59 тысяч рублей (в зависимости от комплектации) и теперь цены стартуют с отметки 1 961 000 рублей. С обновлением гамма бала пересмотрена: Kodiaq лишился версии с «механикой» в сочетании с полным приводом и 150-сильным турбомотором, а также на старте продаж россиянам не предложат модификацию с турбодизелем, но ее обещают добавить в линейку позже.

Фото: © Skoda © Skoda

Обновленный Kodiaq можно отличить от дореформенной модели по новому переднему бамперу с L-образными вставками, другому капоту, модернизированной решетке радиатора, которая теперь ставится более вертикально, и зауженной оптике. В список стандартного оснащения вошли светодиодные фары, а в дорогих комплектациях предусмотрены матричные.

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В салоне появился другой руль с двумя спицами и расширенная фоновая подсветка, которая теперь освещает карманы в дверях и пространство для ног. Стандартно Kodiaq комплектуется противотуманками, четырьмя подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений, электромеханическим ручником и 17-дюймовыми дисками.

Skoda

В средней комплектации Ambition заявлены передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик света, задние светодиодные фонари с динамическими указатели поворота и анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски. Начиная с этого уровня оснащения впервые стали доступны полностью светодиодные матричные фары с несколькими режимами работы для разных ситуаций и погодных условий. Помимо всего перечисленного, такому Kodiaq положена аудиосистема Canton c 12 динамиками и сабвуфером.

Топовая комплектация Style дополнена серебристыми рейлингами на крыше и хромированными деталями в отделке, матричными адаптивными светодиодными фарами и передними светодиодными проивотуманками с функцией подсветки поворотов. Также в список оснащения включена цифровая приборная панель и система выбора движения Driving Mode Select.

На первом этапе рестайлинговый Kodiaq предложат с бензиновыми моторами объемом 1,4 и 2,0 литра: первый доступен в двух вариантах форсировки, на 124 и 150 лошадиных сил, а второй выдает 180 сил. Позже гамма пополнится и 150-сильным турбодизелем 2.0.

В зависимости отмодификации розничные цены на обновленный Skoda Kodiaq составят от 1 961 000 до 2 710 000 рублей. Доплатит за третий ряд сидений придется 64 тысячи рублей.

Дилеры уже открыли прием заказов на новинку, а в салонах автомобили появятся в четвертом квартале 2021 года. Как и дореформенный Kodiaq, обновленную модель будут собирать на заводе в Нижнем Новгороде (производство стартует до конца сентября), а топовые версии будут поставлять с чешского завода марки — они появятся в продаже позже.