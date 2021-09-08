Проходить или не проходить техосмотр: чего ждать водителям с 1 октября?

Ситуация с техосмотрами транспортных средств в последние два года периодически менялась, в эфире появлялось много нужной и ненужной информации, поэтому многие водители сегодня сбиты с толку: проходить ли техосмотр, если новые правила провозглашены лишь с 1 марта 2022 года? Проходить ли его по новым правилам – с фотофиксацией, или можно, как раньше, просто подъехать на знакомую станцию, сунуть работнику определенную сумму денег, получить разрешение на эксплуатацию машины и успокоиться?

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Мы, конечно, не знаем, какие решения в отношении владельцев транспортных средств примет новый состав Думы – не исключено, что до весны 2022 года техосмотры для машин частников вообще отменят. Но пока действуют законные и подзаконные акты и распоряжения 2021 года, и давайте вместе разберемся с ними.

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По новым автомобилям ситуация следующая. Легковые автомобили младше четырех лет полностью освобождены от прохождения техосмотра. Однако, если четыре года прошли (включая год выпуска) – добро пожаловать в пункт технического освидетельствования. По новым правилам. С фотофиксацией и выполнением всех обязательных требований.

Если автомобиль старше 4 лет, здесь, как и раньше, существует градация. Автомобили в возрасте до 10 лет проходят техосмотры раз в два года, старше 10 лет – один раз в год. В 2021 году для диагностических осмотров таких автомобилей действовала своего рода «амнистия»: правительство дало им отсрочку на полгода (но не позже 1 октября 2021 года).

Диагностические карты, срок действия которых заканчивался в промежутке с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлили на полгода, но на срок не менее, чем до 1 октября 2021 года. Таким образом, если срок диагностической карты истекал 1 сентября 2021 года, к нему можно было прибавить еще шесть месяцев – и таким образом «дотянуть» без техосмотра до 1 марта 2022 года, не боясь штрафов за отсутствие карты. С 1 мая – до 1 ноября 2021 года, с 1 июня – до 1 декабря, и так далее.

При этом ответственности с водителя за исправность своего автомобиля никто не снимал, по умолчанию он не может садиться за руль с неисправным двигателем или тормозной системой, с колесами несоответствующего диаметра и недопустимой степени износа, с фарами, которые потеряли яркость или светят выше/ниже положенных нормативов. Вот что такое 1 октября 2021 года и почему важна эта дата. У кого полгода истекли раньше – добро пожаловать на пункт, естественно, уже по новым правилам.