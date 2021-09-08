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Volkswagen, Haval и GAC: какие машины будут облагать налогом на роскошь

Motor.ru
1 час назад

Список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, ежегодно расширяется: с каждым годом Минпромторг добавляет в него все больше машин. К примеру, в марте нынешнего года он увеличился на 87 позиций. Как заметили Autonews, повышения цен в нынешнем году наверняка приведут к новой корректировке документа: в него могут включить еще несколько массовых автомобилей, стоимость которых уже перешагнула входную планку в три миллиона рублей.

В следующем году «роскошью» в России начнут считать китайские автомобили
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Исходя из сегодняшних ценников, в 2022 году в список «роскошных» автомобилей могут войти Jeep Compass, Mitsubishi Pajero Sport и пикап Toyota Hilux. Вероятно, больше придется платить за Volkswagen Tiguan в комплектации R-Line и за две китайские модели: внедорожник Haval H9 в исполнении Premium и минивэн GAC GN8 Prestige GT.

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В актуальном списке уже числится ряд массовых машин. В их числе – внедорожник Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Mohave и Toyota Fortuner. Повышенная ставка действует на топ-версии Skoda Kodiaq, Nissan Murano и Subaru Outback, а также длиннобазные Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в богатых комплектациях.

При этом три корейские модели – Kia Sorento, Hyundai Palisade и Santa Fe – стоят больше трех миллионов рублей, но в перечне Минпромторга их нет. Отсутствует в нем и отечественный седан Aurus Senat, цена которого стартует с 18 миллионов рублей.

Порядок расчета транспортного налога неизменен с 2014 года, несмотря на инфляцию, рост курса валют и увеличение цен на машины. Для владельцев автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей стандартная сумма умножается на 1,1, для машин ценой от пяти до 10 миллионов – на два, а за автомобили дороже 10 миллионов – на три.

Тем временем продажи новых машин в России падают второй месяц подряд. В августе в стране продали 114 130 легковушек и легких коммерческих автомобилей, что на 17 процентов меньше, чем за тот же месяц прошлого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса, месяц оказался неудачным для большинства крупных брендов, и прогноз неутешительный: из-за дефицита чипов продажи продолжат проседать.

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