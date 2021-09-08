Окна запотели: как самостоятельно решить проблему

С наступлением осени во многих автомобилях, которые эксплуатируются не первый год, появляются подтеки на окнах, влажность в салоне значительно увеличивается, а окна начинают запотевать. Автоэксперты рассказали, как можно самостоятельно решить проблему, не прибегая к дорогостоящему ремонту.

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Лобовое стекло

Ветровые стекла приклеивают на специальный клей, который не может служить вечно. Из-за постоянных перепадов температур он начинает трескаться, открывая тем самым путь воде. В запущенных случаях "триплекс" начинает двигаться в своем проеме. Лучший вариант в этом случае – замена стекла, однако помочь может и шовный герметик черного цвета.

Перед началом процедуры автоэксперты рекомендуют тщательно обезжирить поверхность, а потом аккуратно, надев резиновые перчатки, нанести герметик. В таком виде стекло может прослужить еще пару лет, пишет "Автовзгляд".

Дверные уплотнители

Дверные уплотнители быстро изнашиваются, однако герметик здесь не поможет. "Резинки" следует промыть проточной водой с мылом, обдать их кипятком, а после этого высушить (с применением бытового фена). Таким образом можно реанимировать эластичность уплотнителей.

После этого их нужно тщательно обработать силиконовой смазкой. Лучше выбирать средство не на водной основе. Последний шаг – закрыть двери и оставить автомобиль на ночь. Отмечается, что в салоне станет не только суше, но и тише.