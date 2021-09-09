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Дизайн обновленной Mazda CX-5 рассекретили раньше срока

Motor.ru
33 минуты назад

Mazda CX-5 готовится к плановому обновлению в середине жизненного цикла. Пока раскрыта только внешность рестайлингового кроссовера для китайского рынка — фотографии модели опубликованы в базе местного Минпромторга. Как сообщают китайские СМИ, габариты CX-5 не изменились, а внешние отличия от дореформенного кроссовера сводятся к новым бамперам, оптике и иному рисунку решетки радиатора. По неофициальным данным, новинка может дебютировать до конца нынешнего года.

Дизайн обновленной Mazda CX-5 рассекретили раньше срока
Фото: Motor.ruMotor.ru

У рестайлингового CX-5 изменилась рамка решетки радиатора — сама она стала массивнее, а углы короче. В фарах появились L-образные светодиодные ходовые огни, преобразилась и задняя оптика, а из-за новых бамперов кроссовер прибавил в длину несущественные два сантиметра. О новшествах в салоне не сообщается, однако, по слухам, на передней панели установят экран мультимедийной системы большего размера.

Autohome.com.cn

В Китае обновленный кроссовер сохранит прежние силовые агрегаты: бензиновые «атмосферники» объемом 2,0 и 2,5 литра, которые развивают 155 и 196 лошадиных сил соответственно. Пару им составляет шестидиапазонный автомат, а привод может быть как передним, так и полным.

Через несколько лет CX-5 сменит поколение. Ранее сообщалось, что в основу кроссовера следующей генерации ляжет заднеприводная архитектура с продольным расположением двигателя, а в моторную линейку войдут рядные «шестерки». Более того, Mazda будет позиционировать новинку как премиальную модель, которая составит конкуренцию Lexus NX, Audi Q5 и BMW X3.

Актуальный CX-5 остается бестселлером Mazda на российском рынке. Кроме того, кроссовер с начальным ценником в 1 846 000 рублей входит в топ-15 самых продаваемых моделей сегмента SUV на российском рынке. С января по август россияне приобрели 12 224 таких машины, а всего с начала года Mazda реализовала 19 061 автомобиль, что на 16 процентов больше, чем за восемь месяцев 2020 года.

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